﻿مهرجان السينما الأوروبية في بيروت يفتتح بفيلم «مونكي» البلغاري

بيروت – «القدس العربي» : تنطلق فعاليـات الـدورة الرابعـة والعشـرين لمهرجان السينما الأوروبية بين 24 الشـهر الجـاري و 4 شـباط/فـبراير المقـبل في سـينما متروبولـيس أمـبير صوفـيل الأشرـفية، وفـي ثماني مدن تتوزع على المناطق اللـبنانية كـافة. تتولى بعثة الاتحاد الأوروبي تنظـيم المهرجـان بالتعـاون مع الدـول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبـي، وبـرعاية وزارة الثقـــافة اللـبنـانـية.

يُفتتح مهرجان السينما الأوروبية يوم الأربعاء المقبل بالفيلم البلغاري «مونكي» للمخرج ديميتار كوتزيف، الذي نال جائزة الجمهور في مهرجان صوفيا السينمائي الدولي في عام 2016، وهو عرض متاح لمن وجهت لهم الدعوات.

ويتضمن المهرجان في دورته الرابعة والعشرين مجموعة منوعة من الافلام:

29 فيلماً روائياً حديثاً من دول الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للجمهور بمشاهدة أفلام حازت على جوائز في أهم المهرجانات العالمية، فضلاً عن أول أو ثاني إنتاج لمخرجين واعدين.

عرض سينمائي مع عزف حي.

فيلم روائي تكريماً للممثلة الفرنسية جان مورو.

فيلم روائي تكريماً للمخرج اللبناني جان شمعون.

فيلم روائي من كل من سويسرا وصربيا، ضيفي المهرجان هذه السنة.

الفيلم اللبناني «غداء العيد» للمخرج لوسيان بورجـيلي يعرضـ في خـتام المهرجـان.

12 فيلماً قصيراً من إخراج طلاب من معاهد فنون سمعية وبصرية في لبنان، سيجري عرضها في حدث خاص بحضور الطلاب وطواقم الأفلام، على أن يُختتم بمنح جائزتين لأفضل فيلمين.

ومن بين الأفلام الروائية، يعرض المهرجان 3 أفلام موجّهة لجمهور الشباب. كما يدعو المهرجان أطفالاً من فئات اجتماعية واقتصادية فقيرة ومن اللاجئين إلى مشاهدة هذه الأفلام.

وكحدث خاص، سينظم المهرجان عرضاً بعنوان «Georges Méliès Solitudes»، بالتعاون مع جمعية متروبوليس. وسيرافق عزف حي بعضاً من أعماله الكلاسيكية وعددا قليل من روائعه المعروفة بدرجة أقل والتي أنتجها بين عامي 1899 و1907 من أداء خمسة عازفين، علماً بأن ميلياس ابـتكر تقنيات صناعة الأفلام الروائية الحديثة في نهاية القرن التاسع عشر. وسيعزف المقطوعات كل من خيام علمي – العراق، ماغدا مياس – ألمانيا، طوني علية وعبد قبيسي وشريف صحناوي – لبنان.

وبهدف تشجيع المواهب الشابة، يمنح المهرجان وللسنة السابعة عشرة على التوالي، جائزتين للأفلام القصيرة من إخراج طلاب في معـاهد الفـنون السمـعية والبـصرية اللبـنانية. ويكافئ كـلاً من الفـائزين بإتاحـة الفـرصة لهما لحضور مهرجان دولي بارز للأفلام القصيرة في أوروبـا، وذلك بدعم من معهد غوتيه والمعهد الفرنسي في لبنان. وتتألف لجنة التحكيم من ملحقين ثقافيين في سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومراكزها الثقافية في لبنان، ومن نقاد سينمائيين لبنانيين.

وفي جهد مستمر لدعم الثقافة الأوروبية وإيصالها إلى أكبر فئة من الجمهور في لبنان، سيقام مهرجان السينما الأوروبية هذه السنة في صيدا بين 1و10 شباط/فبراير. النبطية بين 3-9. جونيه بين 5-8. صور بين. دير القمر بين 13-16. بعلبك 20. زحلة في 21-22. طرابلس بين 22-24.

عدد من الأفلام سيُعرض في هذه المدن الثماني، بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي فيها.

تُباع التذاكر بـ5000 ليرة لبنانية “2000 ليرة لبنانية لأفلام الطلاب القصيرة و15000 ليرة لبنانية للفيلم الذي يرافقه عزف موسيقى حية«. تتوافر البطاقات بدءاً من اليوم السبت 20 كانون الثاني 2018 في سينما متروبوليس أمبير صوفيل.