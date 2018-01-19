﻿ مراهق روسي هاجم تلاميذ مدرسته… بفأس

موسكوـ أ ف ب: هاجم مراهق روسي بفأس وزجاجة حارقة مدرسته في سيبيريا ما أدى إلى إصابة ستة تلاميذ بجروح قبل ان يلحق الأذى بنفسه على ما أوضحت السلطات.

وقالت الشرطة في بيان إن مراهقا يبلغ السادسة عشرة تقريبا «هاجم تلاميذ تراوحت أعمارهم بين الثانية عشرة والثالثة عشرة بفأس ومن ثم إضرم النار في المدرسة بزجاجة حارقة» في اولان ـ اوده في بورياتيا قرب الحدود مع منغوليا.

وأدخل سبعة اشخاص الى المستشفى من بينهم المهاجم الذي ألحق بنفسه جروحا قبل ان يقفز من إحدى النوافذ.

وفي شريط مصور نشرته الشرطة تظهر النيران مندلعة في جزء من الصف فضلا عن كتب ودفاتر مبعثرة على الأرض. وهذا ثاني هجوم من نوعه خلال الأسبوع الحالي على مدرسة روسية. فيوم الاثنين هاجم مراهقان بسكاكين مدرسة في الأورال وهما تلميذ فيها وآخر مفصول منها. وقد تسببا في إصابة 13 شخصا بجروح غالبيتهم أطفال في العاشرة ومن ثم طعنا بعضهما بعضا.

وجدد الهجوم الأول الجدل حول أمن المدارس وهو موضوع حساس في روسيا منذ عملية احتجاز الرهائن الدامية من قبل مجموعة مؤيدة للانفصاليين الشيشان عام 2004 في مدرسة في بيسلان في القوقاز أسفرت عن سقوط 331 قتيلا من بينهم 186 طفلا.