﻿السنوات الثلاث الأخيرة هي الأكثر دفئا على الأرض

جنيف ـ أ ف ب: كانت الثلاث ســنوات الأخيرة الأكــــثر دفــــئا على الأرض على ما حذرت الأمم المتحدة كاشفة عن أرقام تظــــهر وتـــيرة «استثنائية» للاحترار موازنة بالبــــيانات التي تجمع منذ مرحلة ما قبل الثورة الصناعية.

وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إحدى وكالة الأمم المتحدة المتخصصة «بات مؤكدا الآن ان سنوات 2015 و2016 و2017 (..) هي ا الأكثر دفئا التي تسجل حتى الآن».

وأكدت المنظمة أن الستة والثلاثين شهرا «تندرج بوضوح في الميل إلى الاحترار على المدى الطويل بسبب ارتفاع تركزات الغازات المسببة لمفعول الدفء في الجو».

وتظهر التحاليل كلها من جهة أخرى أن السنوات الأكثر دفئا في السجلات كانت منذ عام 2010 على ما أوضحت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وبسبب تأثير التيار الاستوائي «إل نينيو» الذي كان أكثر حدة في مروره الأخير، حل عام 2016 أولا مع 1.2 درجة مئوية أكثر من الحقبة ما قبل الصناعية. وتستخدم الأمم المتحدة فترة 1880 ـ 1900 كمرجع للظروف التي كانت قائمة في تلك الحقبة.

ونال عام 2017 لقب «الأكثر دفئا» المسجل حتى الآن من دون تأثير «إل نينيو» الذي يعود للظهور كل ثلاث الى سبع سنوات دافعا متوسط الحرارة إلى الارتفاع ومؤثرا في المتساقطات في العالم.

وقال دايف راي الاستاذ في جامعة أدنبره معلقا على التقرير «هذه البيانات الجديدة حول الحرارة تظهر أن درجة الحرارة في العالم ترتفع بسرعة».