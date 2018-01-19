﻿نتائج واعدة للرصد المبكر للسرطان

واشنطن ـ أ ف ب: سمح فحص دم تجريبي برصد مبكر لثمانية من الأمراض السرطانية الأكثر شيوعا في 70 ٪ من الحالات في المعدل، ما أعطى الأمل بالكشف عن المرض حتى قبل ظهور أعراضه وتحسين فرص الشفاء.

وتناولت هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «ساينس» أكثر من ألف مريض لم يكن الورم قد تفشى لديهم.

وقد تضع هذه النتائج فريق الباحثين من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور (ميريلاند) بقيادة نيكولاس بابادوبولوس في صدارة المنافسة الجارية لتسويق فحص دم شامل للكشف عن السرطان.

وبدأ هؤلاء دراسة أخرى قد تتناول على مدى خمس سنوات 50 ألف امرأة تراوحت أعمارهن بين 65 عاما و75 ممن لم يصبن يوما بالسرطان، لتحديد ما إذا كان هذا الفحص قادرا بشكل منهجي أكثر، على رصد وجود ورم من دون أي أعراض.

وتؤدي التبدلات الجينية إلى نمو الخلايا السرطانية يمر حمضها النووي في الدم.

وطور الباحثون في جامعة جونز هوبكنز ومراكز بحوث أخرى «خزعات» أخرى للخلايا السرطانية السارية في الدم ويمكن أن تحدد كيف سيتفاعل مريض مع العلاجات المختلفة.

غير أن رصد أجزاء من الحمض النووي تحمل بصمة سرطان ناشئ يبقى صعبا وفق هؤلاء العلماء.

وحددت شركات عدة عاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية بينها «غرايل» وهي شركة ناشئة انطلقت في 2016 وجندت مليار دولار من الاستثمارات، التسلسل الخاص بمئات الجينات في آلاف عينات الدم لدى مصابين بالسرطان لإيجاد علامات للحمض النووي خاصة بالسرطان.

وقرر الباحثون في جامعة جونز هوبكنز الذين اعتمدوا مقاربة مختلفة جدا، تحديد التسلسل العائد فقط للأجزاء من الجينات الست عشرة التي تتحول في أكثر الأوقات في مختلف أنواع الأورام.

وقد أضافوا ثمانية مؤشرات حيوية لبروتينات متصلة بهذه السرطانات.

وأدى هذا الجمع إلى زيادة واضحة في حساسية الفحص وسمح بتحديد أي من أنسجة الجسم كان مصابا.

وفي عينات الدم التي اخذت من 1005 أشخاص مصابين بأحد السرطانات الثمانية الأكثر شيوعا من دون ان يكونوا قد وصلوا الى مرحلة الانبثاث، راوح معدل الرصد بين 33٪ و98٪ تبعا للأورام وفق معدي الدراسة. وكانت نسبة الحساسية 69 ٪ وما فوق بما يتعلق بسرطان المبيض والكبد والمعدة والبنكرياس والمريء، وكلها أمراض يصعب رصدها مبكرا حسب الباحثين.