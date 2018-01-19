﻿رئيسة الوزراء… حامل

ويلينغتون ـ أ ف ب: أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن التي وصلت الى الحكم في إثر حملة انتخابية تميزت بخلاف حول نيتها في الإنجاب، الجمعة أنها حامل للمرة الأولى.

وأوضحت أردرن البالغة 37 عاما أن الولادة متوقعة في حزيران/يونيو.

وكانت المسؤولة العمالية التي تولت مهامها في تشرين الأول/أكتوبر تصدرت عناوين الصحف العالمية برفضها الرد على سؤال حول نيتها الإنجاب مشددة على أن هذه المسألة ينبغي ألا يكون لها تأثير في مسيرة النساء المهنية.

وقد ظهرت رئيسة الوزراء مبتسمة إلى جانب زوجها كلارك غايفورد أمام منزلهما لإعلان النبأ «غير المتوقع لكنه مفرح».

وأضافت «نحن سعيدان فعلا. فنحن نريد تأسيس عائلة إلا أننا لم نكن متأكدين ان ذلك سيحصل. فقد قيل لنا إننا قد نحتاج إلى مساعدة. ما يجعل من هذا النبأ مفاجأة رائعة!»

وأوضحت أردرن أنها ستأخذ عطلة أمومة لستة أسابيع وسيسير خلالها نائب رئيس الوزراء ويسنتون بيترز الأعمال مشددة على أنه سيكون في الإمكان الاتصال بها طوال تلك الفترة.

وأشارت إلى أنها ستستعيد بعد تلك الفترة مهامها كاملة.

ولم تكشف عن نوع الطفل.

وأردرن ليست أول رئيسة وزراء تنجب خلال توليها الحكم فقد سبقتها الى ذلك رئيسة الحكومة الباكستانية الراحلة بنازير بوتو التي أنجبت ابنتها في عام 1990 خلال توليها السلطة.

وكانت نيوزيلندا أول بلد في العالم يمنح حق الاقتراع للنساء عام 1893 ويعتبر رائدا في حقوق النساء.