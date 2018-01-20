عائلة نجم الروك الأمريكي توم بيتي تعلن أن وفاته كانت جراء جرعة زائدة من الدواء

لوس انجليس: توفي نجم موسقى الروك الأمريكي توم بيتي الشهير بأغنيتي “فري فالينج” و”ليرنينج تو فلاي” بسبب جرعة زائدة عرضية من الدواء، حسبما أعلنت عائلته في بيان يوم الجمعة.

وقال البيان “لسوء الحظ عانى جسم توم من العديد من الأمراض الخطيرة بما في ذلك انتفاخ الرئة ومشاكل في الركبة والأهم من ذلك كسر الورك”.

وأضاف البيان أنه “في اليوم الذي توفي فيه، تم إبلاغه أن الورك قد كسر تماما ونشعر أن الألم كان ببساطة لا يطاق وكان سببا لاستخدامه المفرط للدواء”.

يذكر أن بيتي توفي عن عمر 66 عاما في تشرين أول/ أكتوبر في مستشفى لوس انجليس. (د ب أ)