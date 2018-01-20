النائب السابق المعارض مسلم البراك يعود إلى الكويت لتنفيذ حكم بسجنه 9 سنوات- (صور وفيديو)

الكويت: تسلمت الأجهزة الأمنية الكويتية في منفذ النويصيب الحدودي، الجمعة، النائب السابق المعارض مسلم البراك، الذي عاد من السعودية، بحسب مصادر أمنية كويتية.

وقال البراك في بيانه عبر فيديو بثه على حسابه في تويتر قبل عودته إنه قرر تسليم نفسه لوزارة الداخلية تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبسه لمدة 9 سنوات في تهم عدة بقضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان).

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أمرت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس 68 ناشطاً كويتيا معارضاً بمدد متفاوتة، بينهم 8 نواب سابقين – منهم البراك – ونائبين حاليين، فيما برأت متهمين اثنين فقط، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام مجلس الأمة”.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 حين اقتحم متظاهرون مبنى مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء – وقتها – الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وأضاف البراك في بيانه أن “هذا الحكم طبق بشكل فوري وفعلي على بعض الشباب والنواب”، واصفا الصراع في الكويت بأنه “بين الحق والباطل، والإصلاح والفساد، والهدم والبناء”.

من جهتها، قالت المصادر الأمنية، إن منفذ النويصيب (جنوب الكويت) شهد تواجداً أمنياً مكثفاً، وأضافت أنه: “فور وصول البراك، اتُخذت الإجراءات اللازمة واقتيد إلى السجن المركزي”.

يذكر أن البراك خرج من السجن في 21 أبريل/ نيسان الماضي، بعد إنهائه حكماً آخر بالسجن لمدة عامين بتهم تتعلق بـ”إهانة الذات الأميرية”. (الأناضول)