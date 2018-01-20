كوريا الجنوبية تتساءل عن سبب تعليق زيارة لوفد كوري شمالي

سيول: طلبت كوريا الجنوبية السبت من كوريا الشمالية ابلاغها باسباب تعليق خطة إرسال وفد للاعداد للنشاطات الثقافية التي ستجرى على هامش دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وقال وزير التوحيد الكوري الجنوبي شو ميونغ-غيون “ارسلنا رسالة بالفاكس إلى الشمال (…) نطلب فيها توضيحات”.

وكانت بيونغ يانغ قررت ارسال وفد من سبعة اشخاص بقيادة هيونغ سونغ-يول نجمة فرقة نسائية لاغاني البوب لتفقد المكان المخصص للنشاطات الثقافية التي يفترض ان تجرى في سيول وغوانغنوغ في الجنوب خلال الاولمبياد.

وهيونغ سونغ-يول القريبة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، كانت ستصبح أول شخصية من الشمال تتوجه إلى الجنوب منذ اربع سنوات لو جرت الزيارة كما كان مقررا.

لكن بيونغ يانغ ابلغت سيول بانها علقت الزيارة بدون ذكر أي سبب. ولم يعرف ما اذا كانت الزيارة الغيت أو ارجئت.

وقال وزير التوحيد الكوري الجنوبي “ابلغنا الشمال بموقفنا بأن كل الاستعدادات للزيارة انجزت وبانه يمكن للشمال والجنوب أن يتفقا على موعد جديد” لهذه الزيارة.

وكانت بيونغ يانغ التي تثير تجاربها البالستية والنووية قلقا دوليا كبيرا، وافقت على إرسال رياضيين للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية والسير في وفد تحت علم واحد خلال افتتاح الالعاب المقررة في بيونغ تشانغ من 9 إلى 25 شباط/ فبراير المقبل.

وادت هذه التطورات الى تهدئة بعض التوتر الذي شهدته شبه الجزيرة الكورية في الأشهر الأخيرة.(أ ف ب)