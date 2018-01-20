الجيش التركي يعلن شن ضربات جديدة على أهداف كردية في سوريا

أنقرة: أعلن الجيش التركي أنه شن ضربات جديدة السبت على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا في حين يبدو هجوم بري وشيكا عبر الحدود.

وقال الجيش إنه شن الضربات في اطار “الدفاع الشرعي عن النفس″ على معسكرات ومخابئ للمقاتلين الاكراد الذين تعتبرهم أنقرة “ارهابيين” وذلك ردا على إطلاق نار من مدينة عفرين التي يسيطر عليها هؤلاء.

وأكد شن ضربات مماثلة الجمعة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد مرارا في الأيام الأخيرة بشن عملية برية تشارك فيها فصائل سورية مقاتلة مؤيدة لأنقرة لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من عفرين.

وتعتبر أنقرة، التي تخشى اقامة حكم كردي ذاتي على حدودها، وحدات حماية الشعب وهي الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، منظمة “ارهابية”.

وينطوي الهجوم التركي المحتمل وفق محللين على مخاطر، لأن روسيا التي كثفت تعاونها مع تركيا حول سوريا موجودة عسكرياً في عفرين وتربطها علاقات جيدة مع المقاتلين الأكراد. كما أن واشنطن لن تنظر بعين الرضا إلى التحرك التركي ضد المقاتلين الأكراد الذين أثبتوا فاعلية في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن “العملية بدأت بحكم الامر الواقع″ في اشارة الى القصف المدفعي التركي المتواصل منذ ايام لكنه اكد ان القوات التركية لم تعبر الحدود بعد إلى سوريا.

وقائد الجيش التركي الجنرال خلوصي اكار ورئيس الاستخبارات حقان فيدان موجودان في موسكو منذ الخميس لإجراء محادثات مع نظيريهما الروسيين حول سوريا.(أ ف ب)