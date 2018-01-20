 تيريزا ماي: سنترك الإتحاد الأوروبي وليس أوروبا

برلين: أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تمسكها بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، رافضة بذلك عرضاً من ساسة بارزين من الاتحاد ببقاء بريطانيا فيه.

وقالت ماي، في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة السبت: “لن يكون هناك استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد”.

وذكرت ماي أن البرلمان أعطى للرأي العام البريطاني الخيار، والرأي العام اتخذ قراره، وقالت: “أرى أنه من المهم أن يحقق الساسة هذا القرار”، وأردفت باللغة الألمانية قائلة: “سنترك الاتحاد الأوروبي وليس أوروبا”.

يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ،ونائبه فرانس تيمرمانس ،عرضوا على بريطانيا البقاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتزامن مع الجدل الدائر في بريطانيا حالياً حول إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد.

وتعتزم بريطانيا مغادرة الاتحاد في 29 آذار/مارس عام 2019.

وقالت ماي لـ”بيلد” إن بريطانيا تعتزم الاستمرار في شراكة جيدة مع الاتحاد، مؤكدة أنه لا يمكن لبريطانيا أن تكسر كافة الجسور، موضحة أنه من المهم للغاية بالنسبة لها أن “يعلم الألمان المقيمون في بريطانيا والبريطانيون المقيمون في ألمانيا أن وضعهم آمن وأن بإمكانهم البقاء”.

وأضافت ماي أنه من مصلحة البلدين أيضاً الإبقاء على ترابط اقتصادي وثيق بأهداف طموحة من أجل الازدهار والحفاظ على فرص العمل.

وتابعت : “نعتزم التفاوض على اتفاقية تحرير تجارة شاملة وشراكة أمنية”، معربة عن اعتقادها بأن بريطانيا ستتمكن من التوصل إلى نتائج نهائية مع الاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة الجميع، وقالت: “الأمر لا يدور هنا حول انتقاء الامتيازات فقط”. (د ب أ)