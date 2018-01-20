كيم وكانييه يطلقان اسم “شيكاغو” على ابنتهما المولودة حديثا

نيويورك: أطلق الزوجان كيم كاردشيان وكانييه ويست، اسم شيكاغو على ابنتهما المولودة حديثاً من أم بديلة، بحسب ما كشفت نجمة تلفزيون الواقع.

وفي وقت غصت مواقع التواصل الاجتماعي بالتكهنات حول اسم المولودة الجديدة التي أبصرت النور الاثنين، غردت نجمة تلفزيون الواقع على حسابها في “تويتر” الذي يتتبعه 58 مليون مستخدم “نورث وسانت وشي”، موضحة لاحقاً أن الكنية تلفظ “شاي” وليس “شي”.

ولكيم وكانييه المولود في شيكاغو طفلان هما فتاة تدعى نورث في الرابعة من العمر وصبيّ اسمه سانت في عامه الثاني.

وكان موقع “تي ام زي” لأخبار المشاهير قد أفاد في أيلول/سبتمبر بأن الأم البديلة التي لم يكشف عن هويتها تلقت 45 ألف دولار.

وتعاني كيم كاردشيان (37 عاماً) على ما يبدو مشاكل في المشيمة تسببت بمضاعفات خطرة خلال حملها بطفلها الثاني وكانت لتعرض حياتها للخطر إذا ما حبلت مرّة ثالثة، بحسب “تي ام زي”.

ولم يدل كانييه ويست (40 عاماً) المتواري عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيار/مايو 2017 بعد دخوله المستشفى بسبب شدة الضغط والإنهاك على ما يقال، بأي تعليق في هذا الخصوص.(أ ف ب)