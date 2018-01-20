مصر: حكم نهائي بإعدام 3 أشخاص مدانيين بقتل ضابط كبير

القاهرة: أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، السبت، عقوبة الإعدام بحق 3 أشخاص؛ إثر إدانتهم بقتل ضابط كبير في أحداث مدينة كرداسة غربي القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2013 ، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر في تصريحات صحافية، إن محكمة النقض بمصر قضت اليوم بتأييد إعدام 3 أشخاص، وخففت الحكم الصادر بالإعدام بحق 4 آخرين إلى السجن المؤبد (25 عاماً)، وتأييد عقوبة السجن 10 سنوات لـ 5 آخرين، أدينوا بتهم من بينها قتل اللواء نبيل فراج في سبتمبر 2013.

وأشار المصدر ذاته أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى بعد استخدام درجتي الطعن المكفولة للمتهمين.

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2016 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في إعادة محاكمة المتهمين للمرة الثانية والأخيرة، بإعدام 7 متهمين والسجن 10 سنوات لـ 5 آخرين وببراءة متهم واحد، عقب إحالة أوراق 7 متهمين للمفتي بجلسة 30 يوليو/تموز من العام ذاته.

وطعن المدانين على أحكام المحكمة أمام محكمة النقض المصرية، قبل أن تصدر حكمها المتقدم، وفق المصدر.

ووفق القانون المصري فإنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً”.