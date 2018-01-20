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ترامب يتهم الديموقراطيين بتقديم مصلحة المهاجرين على الجيش إثر إغلاق الإدارات

Jan 20, 2018

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واشنطن: قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب السبت، ان الديموقراطيين يبدون اهتماماً أكبر ب”اللاجئين غير الشرعيين” على حساب الجيش او أمن حدود البلاد وذلك بعد ان فشل المشرعون في التوصل لاتفاق يمنع الشلل في الادارات الفدرالية.

وكتب في تغريدة في ساعة مبكرة ان “الديموقراطيين يولون اهتماماً بالمهاجرين الشرعيين أكثر منه بجيشنا العظيم او الامن على حدودنا الجنوبية المحفوفة بالخطر … كان بإمكانهم التوصل لاتفاق بسهولة لكنهم فضلوا على ذلك سياسة الشلل”. (أ ف ب)

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