 روسيا وأمريكا ستبحثان الملف الكوري الشمالي في موسكو على الأرجح

موسكو: نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء السبت، عن نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف قوله إن دبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة سيعقدون على الأرجح جولة المشاورات القادمة بشأن كوريا الشمالية في موسكو في موعد لم يتحدد بعد.

وأضاف أن وفداً من كوريا الشمالية قد يزور موسكو قبل بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل.

وقال مورغولوف لوكالة الأنباء إنه أرسل دعوة لإجراء محادثات إلى جوزيف يون الممثل الأمريكي الخاص لسياسات كوريا الشمالية.

وتأتي المحادثات عن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي وطموحاتها النووية وسط اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن موسكو تساعد بيونغ يانغ على مراوغة العقوبات الدولية، وهو ما تنفيه روسيا.(رويترز)