طالبان تعدم قياديا سابقا بسبب صلات بتنظيم الدولة شرقي أفغانستان

ننجارهار: أعدم مسلحو حركة طالبان أحد قادتها السابقين بسبب اتهامات بصلات تربطهم بتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) بإقليم ننجارهار شرقي أفغانستان، بحسب الشرطة الأفغانية.

وقالت قيادة الشرطة في الاقليم في بيان السبت إن القيادي السابق بطالبان قتل في منطقة دور بابا الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء.

وأضاف البيان أن هذا القيادي السابق، ويدعى رحمة الله، قتل بمنطقة أمان كوت.

وجاء في بيان من قيادة الشرطة الاقليمية إن رحمة الله اتهم بأن لديه صلات تربطه بأنصار داعش وتم إعدامه من قبل رفاقه السابقين.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان وتنظيم الدولة “داعش” على التقرير حتى الآن.

ويشار إلى أن الجماعتين تتنافسان على بسط النفوذ في الاقاليم الأفغانية.