آلاف الجمال تتنافس في السعودية على جوائز تتخطى 55 مليون دولار

السعودية: يدخل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل قرب الرياض، مراحله الحاسمة الاسبوع المقبل مع احتدام المنافسة للفوز بأكثر من 55 مليون دولار أهمها في فئتي الجَمال والسرعة، في وقت تحاول السعودية احياء قطاعها السياحي.

وتحتضن بلدة رماح الواقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً شمال شرق العاصمة، “أكبر مهرجان للإبل على مستوى العالم” في نسخته الثانية، بحسب ما يقول منظموه، على مساحة 30 مليون متر مربع وسط الصحراء.

وتكمن اهمية المكان التاريخية باعتباره نقطة انطلاق جيوش الملك المؤسس عبد العزيز لتوحيد البلاد.

وانطلق المهرجان في الاول من كانون الثاني/يناير الحالي ويستمر حتى الاول من شباط/فبراير، إلا ان المسابقات الاهم فيه تبلغ مراحلها الحاسمة بدءاً من الاسبوع المقبل.

وقال سلطان البقمي المتحدث الرسمي باسم المهرجان، إن “عددالزوار يتراوح يومياً ما بين 25 و30 الفاً. الناس يبحثون هنا عن الاصالة والعراقة والموروث، كما ان هناك اقبالاً كبيراً من الاجانب المقيمين (في المملكة) والعاملين في السفارات”.

وأكد “انهم يعشقون الصحراء والجمل”.

وفي مسعى منها لوقف الارتهان للنفط وتنويع الاقتصاد، تعمل المملكة التي يزورها ملايين الحجاج سنوياً، على إحياء قطاعها السياحي بحثاً عن مداخيل اضافية في ظل انخفاض اسعار الخام.

وستقوم المملكة الغنية بالمواقع التاريخية، بإصدار تأشيرات سياحية في الربع الاول من العام الحالي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

في بلدة رماح، يشارك نحو 26 الف جمل في مسابقة “مزاين الابل”التي تتوج فيها الأكثر جمالاً بين هذه الحيوانات بجوائز يبلغ مجموعها 119 مليون ريال (نحو 31,7 مليون دولار).

ودفعت حدة التنافس بين ملاك الابل البعض الى محاولة اجراء عمليات تجميل لإضفاء مزيد من نقاط الجمال والفوز بمراكز متقدمة. وضبطت ادارة المهرجان اكثر من 20 حالة “عبث وغش” حتى الآن، وفقاً للمنظمين.

وقال الامير محمد بن تركي بن سعود الكبير المشارك في المهرجان ان “مراقبة الغش والعبث اثبتت نجاحها، والمالك الحقيقي لا يرضى بذلك”. واضاف”الامر يمثل تعذيباً للجمل ويجعله يعاني من آلام شديدة وهو سلوك غير انساني”.

والى جانب مسابقة المزاين، ينطلق الاربعاء سباق الهجن ويستمر حتى نهاية المهرجان، ويبلغ مجموع جوائزه 95 مليون ريال (حوالي 25,3 مليون دولار)، بمشاركة ملاك من دولة الامارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

كما يعرض المهرجان أطول ناقة في العالم بطول ثلاثة امتار.

ومن المقرر ان يحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان الحفل الختامي للمهرجان في الاول من شباط/فبراير، الى جانب عدد من قادة دول الخليج.(أ ف ب)