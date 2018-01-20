قوات الأسد والميليشيات الإيرانية يدخلون مطار أبو الظهور العسكري في إدلب بدعم جوي روسي

أعلن الإعلام الحربي لحزب الله أن جيش نظام الاسد والميليشيات ا الإيرانية الحليفة له يسيطرون بالكامل على قاعدة أبو الضهور الجوية في إدلب.

من جهتها قالت المصادر المقربة من قوات الأسد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) ” دخلت وحدات من الجيش السوري اليوم السبت مطار أبو الظهور الاستراتيجي من الجهة الجنوبية الغربية بعد سيطرته على قرية تل سلمو الشمالي جنوب غرب المطار صباح اليوم ، وبدأت التقدم داخل المطار تحت غطاء من سلاح الطيران “.

وأضافت ” اقترب جيش النظام وحلفاؤه من المطار بعد سيطرتهم على قرى الجعكية وحميدية شداد والحميدية شرق المطار بعد معارك مع مسلحي المعارضة “.

وأكدت المصادر أن “اجيش الأسد تمكن من حصار مسلحي المعارضة وعناصر داعش في مساحة تبلغ أكثر من 1100 كم مربع،تمتد من منطقة خناصر في ريف حلب الجنوب إلى غرب سنجار في ريف إدلب، وصولا الى منطقة السعن بريف حماه الشمالي الشرقي ، وذلك بعد سيطرته اليوم الى قرى المزيونة ، العلية ، ام وادي”.

كما وصلت القوات الموالية للاسد إلى اطراف مطار أبو الظهور العسكري من جهة ريف حلب الجنوبي بعد معارك مع مسلحي المعارضة.

من جانبه، أعلن قائد عسكري في غرفة عمليات رد الطغيان لـ (د. ب. أ) مقتل 14 عنصراً من القوات الحكومية في كمين لدى محاولتها التقدم من تل سلمو باتجاه مطار ابو الظهور العسكري ” .

وأكد أن الطيران الحربي لنظام الأسد والروسي شن أكثر من 100 غارة استهدفت محيط مطار أبو الظهور العسكري.

وكان الجيش دخل الى مطار أبو الظهور مطلع الشهر الجاري واستطاعت فصائل المعارضة من استعادت المناطق الي سيطر عليها الجيش السوري . ( وكالات)