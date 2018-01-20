توم هانكس: شعرت بالرهبة من ميريل ستريب خلال تصوير “ذا بوست”

لندن: اعترف النجم الأمريكي توم هانكس، إنه كان يشعر “بالرهبة” في البداية من زميلته في فيلم “ذا بوست” ميريل ستريب، عندما كانا يصوران العمل الذي يدور في إطار صحافي.

وهذا هو أول عمل يجمع الممثلين الشهيرين الحائزان على الأوسكار. ونقل موقع “كونتاكت ميوزيك” البريطاني عن هانكس (61 عاماً) قوله “لقد كنت أشعر بالرهبة من ميريل ستريب”.

وقال: “لقد كنت خائفاً من ميريل ستريب. لم أكن أعلم ما أقوله لها”.

وهانكس ليس الشخص الوحيد في “ذا بوست”، الذي يعرب عن احترامه وتقديره لستريب (68 عاماً)، حيث وصفها مخرج العمل ستيفن سبيلبرج (71 عاماً) بأنها “أعظم ممثلة” اليوم على الساحة الأمريكية. (د ب أ)