كيف علق قرقاش على إزالة قطر من خارطة الخليج في “لوفر أبوظبي”
“القدس العربي”:
اعتبر وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إزالة اسم قطر، من خريطة الخليج في القسم المخصص للأطفال بمتحف “اللوفر” الجديد في أبو ظبي، “هفوة بسيطة”.
وكتب قرقاش عبر حسابه على “تويتر”: تابعت بإستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر، تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر”.
تابعت بإستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر، تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 20, 2018
وكان باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، كشف أن القسم المخصص للأطفال في متحف اللوفر أبوظبي يعرض خريطة للخليج العربي خالية من اسم دولة قطر.
جاء ذلك في مقال لـ “سايمون هندرسون” خبير شؤون الخليج في المعهد، نشر على الموقع الإلكتروني للمعهد تحت عنوان “الخصومة بين الإمارات وقطر في تصاعد”.
وذكر هندرسون أنه جرى “حذف قطر تمامًا” من الخريطة المعروضة في قسم الأطفال بالمتحف الذي أقيم بعد الحصول على ترخيص خاص من متحف اللوفر الفرنسي، أحد أشهر متاحف العالم.
الحذف يتعارض مع موافقة فرنسا على السماح لأبوظبي باستخدام اسم “اللوفر”
وقال هندرسون، “ففي القسم المخصص للأطفال من متحف اللوفر الجديد في أبوظبي، تُعرض خريطة لجنوب الخليج لا تظهر فيها بتاتاً شبه الجزيرة القطرية – وهذا حذفٌ جغرافي ربما يتعارض مع موافقة فرنسا على السماح لأبوظبي باستخدام اسم اللوفر”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، افتتحت الإمارات، متحف اللوفر أبوظبي الملقب بـ”لوفر الصحراء”، بعد 10 سنوات من الكشف عن المشروع الأضخم بين فرنسا والإمارات.
و الله للاسف نحن العرب نساهم بشكل فعال في تشويه كل شئ فحينما تخاصم هؤلاء الاعراب لم تسلم الارحام ولا البهائم و المواد الغذائية و لا الدين و لا اي شي لم يوظفوه لخدمة وتعميق خصوماتهم الصبيانية و الان يقدمون في نفس السياق على تشويه الجغراقيا للدول و للقارات يحذفون و يزيدون حسب المعيار القياسي لخلافاتهم المضحكة لكن الفظيع هذه المرة استغلالهم لصرح ثقافي لايفقهون حتى قيمته الكونية وبعدما التزموا باحترام معاييره المهنية واحترامه لاختلاف الثقافات و الشعوب وهو متحف اللوفر ها هم ايضا يخطئون بحق الثقافة الكونية و يحذفون و يزيدون جغرافيا العالم و كانه ملكهم و ربما نصحو يوما و نرى خريطة للعالم جديدة ينشرونها لا تحتوي الا بلدانهم المجهرية المجهولة للاسف هذا ما جنته علينا اموال الجهل و التخلف
وتبقى قطر شامخة
معذرة من هو قرقاش وما اختصاصه العلمي؟