محرز يواصل تألقه ويختم تفوق ليستر على واتفورد بـ”هدف من مسك”

“القدس العربي”:

واصل الدولي الجزائري رياض محرز تألقه مع ناديه ليستر، وقاده للفوز على ضيفه واتفورد في الدوري الانكليزي الممتاز بهدفين لصفر في لقاء مثير.

وأحرز جيمي فاردي هدف ليستر الأول من ركلة جزاء، أما هدف رياض محرز فقد جاء في الأنفاس الأخيرة للمباراة، حيث عبث الدولي الجزائري بدفاع الزوار، قبل أن يؤكد فوز ليستر بهدف ثانٍ “من مسك”، ليكون ختامها فوز من مسك لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليستر إالى 34 نقطة، ليرتقي إلى المرتبة السابعة.