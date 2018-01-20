نتنياهو يشكر كوشنر وغرينبلات لجهودهما “من وراء الكواليس″ في حل الأزمة مع الأردن

“القدس العربي”: نشر حساب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، على تويتر، تغريدة شكر فيها نتنياهو الجهود الأمريكية التي بذلت من أجل حل الأزمة الدبلوماسية مع الأردن، والتي خلفتها حادثة مقتل الأردنيين في السفارة الإسرائيلية في عمان.

وجاء في التغريدة “يعرب مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تقديره لجاريد كوشنر وجيسون غرينبلات للجهود التي بذلاها من وراء الكواليس، والتي ساعدت في إنهاء الأزمة مع الأردن”.

وكانت تل أبيب قدمت، الخميس الماضي، اعتذاراً رسمياً إلى عمّان، عن مقتل ثلاثة مواطنين أردنيين برصاص إسرائيلي، في حوادث جنائية وقعت في أوقات مختلفة خلال الأعوام الماضية. وشمل الاعتذار، حادثة مقتل مواطنين أردنيين اثنين برصاص حارس إسرائيلي بأحد المباني التابعة لسفارة بلاده بعمان في يوليو/تموز 2017، وواقعة مقتل القاضي رائد زعيتر في مارس/آذار 2014، برصاص جندي إسرائيلي.

ويبدو كما توقع محللون أن قوة عابرة (كالولايات المتحدة) تحركت وضغطت على اسرائيل حتى تتقدم باعتذار وندم وتتعهد بالتحقيق خصوصا وأنها تعتذر بهذه اللغة ولأول مرة لبلد عربي ولا يمكن للاعتذار السياسي الإسرائيلي، حسب مصادر مطلعة على الملف، أن يوثق بهذه الصيغة من دون ضغط عنيف من الإدارة الأمريكية مباشرة.

ومن المرجح أن تفيد هذه المصالحة المسار الجديد لعملية السلام الذي يدعمه الرئيس ترامب عشية زيارة نائبه للمنطقة وتوقفه في محطتي عمان وتل ابيب.

ومساء السبت، ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني “أجريا محادثات هاتفية حديثًا”، دون أن توضح القناة فحوى “المحادثات” ومتى أجريت بالضبط.

ونقلت القناة العاشرة (خاصة)، عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، أنه توجد نوايا للعمل من أجل “ترتيب لقاء بين الطرفين، قريبًا”.