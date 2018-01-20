﻿صورة للرئيس بوتفليقة تثير جدلا في الجزائر

لندن ـ «القدس العربي»: أثارت صورة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة موجة من الجدل في بلاده، كما جددته بشأن حالته الصحية ومكان وجوده ومشاركته في المناسبات العامة وسط اعتقاد بأن حالته الصحية ربما تكون متدهورة إلى درجة أكبر بكثير مما هو معلن.

وفي تفاصيل الواقعة فقد تم تكريم «صورة خشبية» للرئيس بوتفليقة خلال اجتماع لرؤساء البلديات في الجزائر انعقد الخميس الماضي، حيث وضع المجتمعون صورة بوتفليقة على خشبة المسرح ووضعوا وشاحاً للتكريم عليها، وهو ما أثار موجة جدل في الجزائر بسبب تكريم الصورة وليس الرئيس.

واعتبر كثير من المغردين على «تويتر» والمدونين على «فيسبوك» أن تكريم الصورة يمثل «إهانة» للرئيس وليس تكريماً له، فيما تساءل آخرون عن سبب غيابه وعن حالته الصحية.

ووصف الناشط السياسي كمال قرابة هذا المشهد بأنه «صورة مؤلمة» وكتب: «كنتُ أهم بكتابة أسطر عن ندوة الداخلية بالمنتخبين المحليين وآفاق التنمية ودور الناخب حتى صدمتني هذه الصورة من الندوة لكبار مسؤولي الدولة، وهم منهمكون في تكريم الرئيس الذي اختزل في صورة بإطار من الخشب وذكرني بآلهة قريش التي إن جاع صاحبها أكلها وإن برد أشعلها ليدفأ… بؤساء نحن والوجع بلغ مداه».

وعلّق الإعلامي نسيم لكحل بالقول: «أهانوك وأيّ رجل أهانوا!» وخاطب شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة بالقول: «كيف ترضى أن «يكرموا» شقيقك الرئيس بهذه الطريقة التي تختزله في مجرد صورة يحتضنها إطار خشبي. إنها طريقة تُستعمل عادة مع الموتى لا مع الأحياء، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة… وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم… أيها العابثون… أليس فيكم رجل رشيد؟! ألم تبق في رصيدكم ذرة حياء؟!».

وقال عضو المجلس الولائي في ولاية تلمسان نورالدين بلهواري إن «تكريم الرئيس من خلال صورته، إهانة للرئيس. أليس في البلد رجل رشيد؟».

يشار إلى أن عبد العزيز بوتفليقة هو الحاكم العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس الثامن منذ الاستقلال، وهو من مواليد عام 1937 وكان قد التحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في الـ19 من عمره في عام 1956. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 تجاوز في مدة حكمه مدة حكم الرئيس هواري بومدين ليصبح أطول رؤساء الجزائر حكماً، وفي 23 شباط/ فبراير 2014 أعلن رئيس وزرائه عبد المالك سلال ترشحه لولاية رئاسية رابعة وسط جدل حاد في الجزائر حول صحته ومدى قدرته على القيام بمهامه كرئيس دولة.