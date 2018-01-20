﻿ السودان يتعهد بحدوث استقرار في أسعار السلع خلال الأيام القادمة

الخرطوم – الأناضول: اتهمت الحكومة السودانية، السبت، جهات لم تسمها، باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد لرفع أسعار السلع والمنتجات، متعهدة بحدوث استقرار في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير التجارة السوداني، حاتم السر، في مؤتمر صحافي امس: «هناك جهات تسعى لاستغلال ظروف البلاد عبر رفع أسعار السلع والمنتجات».

وتعهد بحدوث استقرار في أسعار السلع خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الفراغ من ترتيبات تُجرى حالياً (دون الكشف عن تفاصيلها).

وشدد السر علي أهمية تدخل الدولة لضبط السوق، مضيفاً أن «حرية التجارة لا تعني الفوضى».

وأشار إلى أن «الدول التي تتبنى تحرير السوق لديها تسعيرة للسلع والمنتجات يتم الالتزام بها».

وأعلن عن «شروع الحكومة خلال الفترة الماضية في تصفية الشركات الحكومية رسمياً، ومنعها من ممارسة النشاط التجاري، وإتاحة الفرصة كلياً، للقطاع الخاص للقيام بهذا الدور».

ولفت الوزير السوداني إلى استحواذ القطاع الخاص حالياً على 85 في المئة من النشاط الاقتصادي والتجاري بالبلاد.

وأثار قرار رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها من 6.9 جنيه للدولار، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، موجة غلاء واسعة في الأسواق، ارتفعت بموجبها أسعار السلع الاستهلاكية.

ويعتمد السودان في معظم احتياجاته الاستهلاكية على الاستيراد، وبلغت وارداته للعام الماضي نحو 6.4 مليار دولار، وفقاً لإحصائيات وزارة المالية.

واندلعت خلال الأسبوعين الماضيين، احتجاجات شعبية في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، تنديدا بغلاء المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية.