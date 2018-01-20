﻿رئيس وزراء الجزائر: لن أترشح للرئاسة أمام بوتفليقة

الجزائر – الأناضول – قال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، امس السبت، إنه لن يدخل سباق الرئاسة، المقرر العام المقبل (2019) في حال ترشح الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

جاء ذلك في رد على سؤال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر، في ختام اجتماع لحزبه، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يشغل منصب أمينه العام.

وأضاف أويحيى «لن أكون مرشحًا ضد الرئيس، وسأكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة».

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية، خلال الأسابيع الأخيرة، تقارير بشأن رغبة أويحيى (65 عامًا) المنافسة على كرسي الرئاسة، في الانتخابات المقررة بين شهري أبريل/ نيسان ومايو/أيار 2019.

ويقود رئيس الوزراء حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب الموالاة بعد جبهة التحرير الوطني الحاكم، ويشغل منصبه منذ أب/أغسطس الماضي، كما قاد الحكومة مرات عدة سابقًا.

ودخلت الولاية الرابعة لبوتفليقة عامها الأخير دون تأكيد أو نفي لترشحه لولاية خامسة، بسبب معاناته من آثار جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، وسط تأكيد من أنصاره على دعمه للترشح مجددًا.