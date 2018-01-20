﻿العبادي ونيجيرفان بارزاني يلتقيان لأول مرة منذ أزمة الاستفتاء

بغداد – الأناضول: بحث رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، السبت، مع رئيس إدارة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، المشاكل العالقة بين الجانبين، في أول لقاء يجمعهما منذ أزمة الاستفتاء على انفصال الإقليم عن بغداد، الذي أجري في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأفاد بيان للحكومة العراقية بأن الجانبين بحثا «مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفق الدستور».

ونقل البيان عن العبادي تأكيده على «وحدة وسيادة العراق»، و»أهمية إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الإقليم، بما فيها المنافذ الحدودية والمطارات».

وأشار العبادي إلى استمرار عمل اللجان المختصة بفتح المطارات، بعد استكمال جميع إجراءات إعادة السلطات الاتحادية لبغداد.

كما جدد موقف الحكومة بـ»ضرورة الالتزام بحدود الإقليم التي نص عليها الدستور»، وتسليم النفط المستخرج في الإقليم إلى السلطات الاتحادية بحيث يكون تصديره حصريًا من قبل الحكومة الاتحادية.

ولفت إلى «أهمية استكمال عمل اللجان التي تراجع رواتب موظفي الإقليم، والإسراع في إطلاقها، وضمان وصولها للموظفين المستحقين، وأن تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي»، حسب البيان.

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل على نحو غير مسبوق، عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية «عدم دستوريته».

وفرضت بغداد إجراءات عقابية على أربيل، بينها حظر الرحلات الجوية الدولية وإغلاق المنافذ الحدودية، ونشر القوات الاتحادية في غالبية المناطق المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة قوات الإقليم «البيشمركه».

وقضت المحكمة الاتحادية العراقية، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار والنتائج المترتبة عليه.