الطيبي: نواب القائمة المشتركة سيقاطعون ويحتجون على خطاب بنس

الناصرة ـ “القدس العربي”: أعلن النائب احمد الطيبي رئيس لجنة القدس في ( القائمة المشتركة) ان نواب المشتركة سيقاطعون خطاب نائب الرئيس الامريكي مايك بنس يوم الاثنين في الكنيست، وذلك احتجاجاً على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموقف الادارة الأمريكية من القدس الذي تبنّى رواية الاحتلال.

واضاف الطيبي: بنس هو احد اكثر المسؤولين تطرفا في هذه الادارة ضد حقوق الشعب الفلسطيني وكان محركاً وضاغطاً لنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل . وقال الطيبي: ان التصريح الاخير لبنس ، كما لترامب، بانهم ازاحوا القدس من طاولة المفاوضات هو استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني ودليل بانه ورئيسه يجهلان اسس الصراع، القدس محتلة ولا يغيّر مكانتها لا خطاب لترامب ولا تغريدة لبنس، فهؤلاء هم جزء من المشكله وليسوا جزءا من الحل .

ووصل نائب الرئيس الامريكي مساء السبت الى العاصمة الاردنية عمان، المحطة الثانية في جولته الشرق الاوسطية، آتيا من القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويخيم على جولة نائب الرئيس الامريكي قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، وكانت مقررة في نهاية كانون الاول/ديسمبر لكنها تأجلت في ظل الغضب الذي أثاره قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل والغاء العديد من الاجتماعات المقررة.

وسيجري بنس، الذي ترافقه زوجته كارين، ظهر الاحد في قصر الحسينية في عمان مباحثات مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني يعقبها غداء عمل، قبل ان يستقل الطائرة متوجها إلى اسرائيل في زيارة تستمر الاثنين والثلاثاء.