“السوري الحر” يطلق عملية عسكرية في عفرين

إدلب: أطلقت قوات الجيش السوري الحر، الاحد، عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة عفرين.

وبدأت وحدات الجيش السوري الحر التي تدعمها القوات التركية في عملية غصن الزيتون، بدأت بالتقدم داخل مدينة عفرين بريف محافظة حلب (شمال).

والسبت، قالت القوات التركية، أن طائراتها دمرت 108 أهداف عسكرية تابعة لتنظيمي “ي ب ك” و”الدولة الاسلامية”، في 7 مناطق شمالي سوريا، وذلك في إطار عملية “غصن الزيتون”.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية أيضاً، أنّ عملية “غصن الزيتون” تهدف إلى “إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من القمع″. (الأناضول)