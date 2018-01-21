صواريخ تسقط من سوريا على بلدة حدودية تركية

اسطنبول: ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن أربعة صواريخ أطلقت من سوريا على بلدة كلس الحدودية جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح الأحد مما ألحق أضراراً بمنازل.

وقالت إن ثلاثة صواريخ ألحقت أضراراً بمنزلين في حين سقط الرابع على أرض فضاء في وسط المدينة مضيفة أنه لم يسقط ضحايا.

وتابعت أن القوات الأمنية التركية ردت.

وشرعت تركيا في عملية غصن الزيتون السبت ووجهت ضربات جوية ضد حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية في عفرين. (رويترز)