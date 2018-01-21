عزام الأحمد يجدد التأكيد: مصممون على تحقيق المصالحة

القدس: جدد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد التأكيد على تصميم الحركة والرئيس محمود عباس على تحقيق المصالحة الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الليلة الماضية عن الأحمد القول في تصريح إذاعي :”لن نلتفت يميناً أو يساراً ومصممون على تحقيق الوحدة الوطنية”.

وشدد الأحمد على أن ما نسب إليه من تصريحات بخصوص المصالحة “مفبرك ويثير السخرية”، ودعا إلى “عدم التعاطي مع مثل هذه الأخبار المفبركة، التي تأتي في وقت تتعرض فيه قضيتنا الفلسطينية بأكملها إلى مخاطر حقيقية ومشروع تصفية”.

كانت تقارير نقلت عن الأحمد القول إنه “لا حاجة لاستمرار المصالحة مع حماس″، وأن عباس اتخذ قراراً “بتوقيف كل جهود المصالحة؛ من أجل التفرغ لإحياء العملية السلمية” وأن “العملية السلمية تحقق نجاحات أكبر من المصالحة بالنسبة للسلطة”. (د ب أ)