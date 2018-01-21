المدفعية التركية تواصل قصفها المكثف لعفرين

أنقرة: واصلت المدفعية التركية في الساعات الأول من صباح الأحد، قصفها المكثف على مواقع بمدينة “عفرين” شمال غربي سوريا والخاضعة لسيطرة المسلحين الأكراد.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية أن القصف استهدف مواقع وأهداف للمسلحين في عفرين.

وقالت إن القصف جاء رداً على استهداف المسلحين لنقطة مراقبة خفض التوتر بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ويتزامن هذا مع إرسال تعزيزات من المسلحين السوريين الموالين لتركيا إلى محيط المدينة.

كانت رئاسة الأركان التركية أعلنت السبت انطلاق عملية أطلقت عليها اسم “غصن الزيتون”، بهدف “إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة”، والقضاء على وجود المسلحين الأكراد في مدينة عفرين.

وأكد موقع “هاوار” الكردي السوري استمرار القصف التركي لعفرين، وأوضح أنه لم ترد بعد معلومات حول حجم الخسائر. (د ب أ)