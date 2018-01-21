 يلدريم: الجيش التركي دخل عفرين السورية

اسطنبول: نقلت قناة خبر ترك التلفزيونية التركية، عن رئيس الوزراء بن علي يلدريم قوله إن قوات الجيش التركي دخلت عفرين السورية.

ودخل الجيش عفرين بعد يوم من إطلاقه ضربات جوية في المنطقة مستهدفاً وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.(رويترز)