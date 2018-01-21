يلدريم: الجيش التركي دخل عفرين السورية
Jan 21, 2018
اسطنبول: نقلت قناة خبر ترك التلفزيونية التركية، عن رئيس الوزراء بن علي يلدريم قوله إن قوات الجيش التركي دخلت عفرين السورية.
ودخل الجيش عفرين بعد يوم من إطلاقه ضربات جوية في المنطقة مستهدفاً وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.(رويترز)
بين التاكيد والنفي عن دخول الجيش التركي عفرين الا ان المؤكد ان هناك جرحا عميقا حصل في داخل جسم المعارضة التي من المفترض ان تحارب النظام …. انقرة اخطأت كثيرا في شن هذه الحرب .التي بالنهاية ستحسمها لصالحها …لكن الثمن غالي جدا . الروس سيدخلون ادلب . انها رصاصة الرحمة في راس المعارضة السورية .التي لن يبقى لها سوى كتابة مذكراتها .
لو كانت قوات وحدات الحمايه الكرديه
في عفرين مدعومه امريكياً لما تجرات
تركيا بالتحرش بها.
مبروك اردوغان العقبي ان تدخل دمشق وفي غرفة نوم المجرم بشار