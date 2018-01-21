مصادر: اتصال مرتقب بين رئيس وزراء إسرائيل وعاهل الأردن

تل أبيب: صرحت مصادر دبلوماسية إسرائيلية بأن اتصالات جرت في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والأردن، تمهيداً لمكالمة هاتفية متوقعة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن المصادر القول إن هناك أيضاً، نية لعقد اجتماع بين نتنياهو والملك عبد الله في المرحلة التالية، وأضافت المصادر أن نتنياهو يؤكد الأهمية الاستراتيجية في الحفاظ على العلاقات مع الأردن.

كانت صحيفة “الغد” الأردنية أفادت أمس بأن إسرائيل دفعت خمسة ملايين دولار لذوي شهداء أردنيين في حادثتي السفارة الإسرائيلية والقاضي رائد زعيتر.

وتلقت الخارجية الأردنية مؤخراً مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن “أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين” إزاء الحادثتين.

وأعلن مكتب نتنياهو أمس الأول أن “إسرائيل والأردن توصلتا إلى اتفاق … وستعود السفارة الإسرائيلية في الأردن إلى العمليات الكاملة فوراً”.

في تموز/يوليو الماضي، اتهم الأردن حارساً بالسفارة الإسرائيلية بالقتل بسبب إطلاق النار على أردنيين اثنين، وقتلهما في مجمع السفارة بالعاصمة عمّان. وتسبب ذلك في إثارة أزمة دبلوماسية، بعد أن قالت إسرائيل إن حارس الأمن تصرف من منطلق الدفاع عن النفس. وعاد الحارس إلى جانب موظفين آخرين في السفارة إلى إسرائيل.

أما زعيتر، فهو قاضٍ أردني من أصول فلسطينية، واستشهد في آذار/مارس من عام 2014 على يد الجيش الإسرائيلي عند معبر جسر الملك حسين على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ما أثار موجة غضب واحتجاجات عارمة في الأردن والأراضي الفلسطينية. (د ب أ)