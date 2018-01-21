حملة مقاطعة الإمارات ترحب بوقف ألمانيا تصدير الأسلحة لأطراف الصراع في حرب اليمن

باريس – “القدس العربي”: رحبت الحملة الدولية لمقاطعة الامارات، بقرار الإئتلاف الحكومي في ألمانيا بحظر تصدير الأسلحة إلى أطراف الصراع في اليمن.

وذكرت الحملة في بيان صدر عنها ترحيبها بتوافق التحالف المسيحي والاشتراكي الديمقراطي، على تبني الحكومة معايير أكثر تشدداً في تصدير الأسلحة الألمانية لدول المشاركة في الصراع الدائر في اليمن مثل السعودية والإمارات، وذلك في أعقاب تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطنين اليمنيين.

ودعت الحملة، الدول المصدرة للأسلحة لأطراف الصراع في اليمن، إلى ضرورة حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدول المشاركة في الصراع لا سيما الدول العربية كالسعودية والإمارات، بسبب الإنتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات تلك الدول بحق المواطنين والمدنيين في دولة اليمن.

وكانت الحملة، قد رحبت مطلع شهر يناير، بقرار دولة النرويج تعليقها صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى دولة الإمارات العربية بسبب تورطها في حرب اليمن، وما تورطت فيه من جرائم حرب بحق المدنيين.

وثمنت الحملة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها في بيان صحافي، موقف النرويج ووقوفها عند مبادئها والتزاماتها بشأن حقوق الإنسان وعدم المشاركة بانتهاكات حقوق الإنسان الدولية.

وأكدت أن موقف أوسلو جاء تعبيراً صريحاً عن حدة تصاعد ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق المدنيين في اليمن بفعل حرب التحالف العربي الذي تعد الإمارات عضواً رئيسياً فيه والذي خلف عن سقوط أكثر من 8750 قتيلاً بحسب منظمة الصحة العالمية.

ودعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات دول العالم الأخرى بالمتورطة بتصدير أسلحة إلى الإمارات، إلى أن تحذو حذو النرويج والتوقف الفوري عن المساهمة الفعلية في انتهاكات الإمارات في حرب اليمن.

ونبهت الحملة إلى أن الإمارات متورطة كذلك بزعزعة استقرار عدة دول ونشر نفوذها العسكري لغرض الهيمنة والسيطرة على الشعوب ما يتطلب مقاطعتها بكافة الأشكال وليس فقط في بيعها الأسلحة.

وكانت النرويج أعلنت أيضاً أنها علقت صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى الإمارات بسبب تورطها في حرب اليمن.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان إن تطور النزاع في اليمن خلال خريف 2017 كان خطيراً، وهناك قلق كبير على الوضع الإنساني، وتؤكد النرويج أنها لا تبيع السعودية أيضاً أسلحة.

وطالبت الحملة الحكومة البريطانية باتخاذ خطوة سريعة وجريئة مثل ألمانيا توقف فيها تصدير جميع انواع الأسلحة لقتلة الأطفال في اليمن.