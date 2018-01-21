“واتس آب” يستهدف جذب الشركات الصغيرة إلى قاعدة عملائه

القاهرة- سان فرانسيسكو: كشفت شركة “فيسبوك” الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت ومالكة تطبيق المحادثة الفورية الشهير “واتس آب” عن سعي التطبيق إلى تسهيل التواصل والاتصالات داخل وبين الشركات الصغيرة.

وذكر موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن “واتس آب” هو ملك تطبيقات المحادثة الفورية في العالم حيث يستخدمه أكثر من مليار مستخدم يوميا، في حين تتطلع شركة “فيسبوك” التي تمتلكه إلى توسيع نطاق عمله ليشمل الشركات أيضا.

وقد أطلقت “فيسبوك” نسخة جديدة من تطبيق “واتس آب” باسم “واتس آب بيزنس″ مجانا للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد” في الولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا وإيطاليا وإندونيسيا، مع اعتزامها طرحه في المزيد من الدول خلال الفترة المقبلة. ولم يتم الكشف عن موعد طرح الإصدار المخصص للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “آي أو إس″.

ويحتوي الإصدار الجديد المخصص للشركات من تطبيق “واتس آب” على مجموعة من الخصائص الجديدة التي تتيح للشركات الصغيرة التواصل مع عملائها بسهولة أكبر بما في ذلك إمكانية الحصول على البيانات الموثقة للشركة وعرض الأسئلة المتكررة وخاصية الرد السريع على اتصال العميل. كما يدعم هذا الإصدار أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

ومن المنتظر أن يكون “واتس آب بيزنس″ نجاحا جدا في الدول النامية التي يتزايد فيها الاعتماد على منصات التواصل غير الرسمية مثل “واتس آب” من جانب الشركات الصغيرة في الدعاية والمبيعات.

وتشير شركة “واتس آب” إلى دراسة أجرتها مؤسسة “مورنينج كونسالت” والتي تقول إن أكثر من 80% من الشركات الصغيرة في الهند والبرازيل تستخدم التطبيق لمساعدتها في تنمية أعمالها.

يذكر أن “واتس آب” هو ثاني أكثر تطبيقات التواصل انتشارا في العالم، بعد “فيسبوك ماسنجر” الذي يخدم حوالي 1,2 مليار مستخدم.(د ب أ)