فيلم “ذي شايب اوف ووتر” ينال جائزة أفضل فيلم من نقابة المنتجين الأمريكيين

لوس انجليس: فاز الفيلم الخيالي الرومنسي “ذي شايب اوف ووتر” للمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو مساء السبت، بجائزة نقابة المنتجين الامريكيين ما يضعه في موقع متقدم جداً في السباق الى جوائز الاوسكار التي توزع في الرابع من آذار/مارس.

وقد تغلب الفيلم على اعمال منافسة قوية جداً مثل “دانكرك” لكريستوفر نولان و”كول مي باي يور نايم” للوكا غوادانينيو و”غيت آوت” لجوردان بيل و”ليدي بيرد” لغريتا غيرويغ.

ويروي الفيلم الذي تدور احداثه في الستينات، قصة حارسة مختبر بكماء تقع في غرام رجل خيالي محتجز وتقرر تحريره. وسبق ان فاز الفيلم بحائزة الاسد الذهبي في مهرجان البندقية وبجائزة غولدن غلوب افضل مخرج فضلاً عن حصوله على 12 ترشيحاً لجوائز “بافتا” البريطانية.

ولم يستلم ديل تورو جائزته شخصياً لأنه في المكسيك الى جوار والده المريض.

وغالباً ما تفوز الافلام التي تنال جوائز نقابة المنتجين، بجوائز اوسكار التي توزع بعد اسابيع قليلة عنها. (أ ف ب)