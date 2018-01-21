احتجاجات كردية في شمال العراق ضد العملية التركية على مدينة عفرين السورية

أربيل: تظاهر العشرات في العديد من المدن بإقليم كردستان بشمال العراق الأحد احتجاجا على العملية التركية على مدينة عفرين، شمال غربي سوريا، والواقعة تحت سيطرة المسلحين الأكراد.

ورفع متظاهرون في مدن أربيل والسليمانية وقضاء كويه لافتات وشعارات منددة بالعملية التركية، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل وإيقاف “الهجمات التركية على الأكراد”.

وحمل المتظاهرون لافتات باللغات العربية والتركية والإنجليزية جاء فيها “لا للعدوان التركي على مدينة الزيتون” و”أوقفوا الهجمات التركية على الأبرياء”.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد وصل إلى بغداد في وقت سابق الأحد لإجراء محادثات مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري وكبار المسؤولين العراقيين تتعلق بالموضوعات محل الاهتمام المشترك.(د ب أ)