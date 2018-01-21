الجبير يلتقي وفد هيئة التفاوض السورية

الرياض: عقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد اجتماعا مع وفد الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية برئاسة نصر الحريري، الذي يزور المملكة حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الجبير بحث خلال الاجتماع “المستجدات على الساحة السورية، وسبل تحقيق تطلعات الشعب السوري”.

وكان الجبير أكد في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي خلال افتتاح مؤتمر الرياض للمعارضة السورية على وقوف السعودية إلى جانب الشعب السوري حتى تحقيق تطلعاته في الوصول إلى حل عادل للأزمة السورية.(د ب أ)