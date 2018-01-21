الجبير: إيران تمد الحوثيين بالأسلحة لـلاعتداء على السعودية

الرياض: اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأحد، النظام الإيراني بإمداد الحوثيين بالأسلحة؛ بهدف الاعتداء على المملكة، مشيرًا إلى أنهم “مستمرون في نهجهم العدواني لتهديد استقرار المنطقة”.

وقال الجبير، في كلمته بالاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بجدة لاتخاذ إجراء عاجل بشأن إطلاق صاروخ باليستي على الرياض، إن السعودية قدمت مساعدات إنسانية لليمن بقيمة تجاوزت 10,2 مليار دولار، مؤكدًا أنَّ “الوقوف صفًا واحدًا ضد كل من يسعى إلى تمزيق العالم الإسلامي من خلال تكريس الطائفية، وانتهاك سيادة الدول، واجب على دول التحالف”.

وأضاف أن “نظام الملالي في إيران يمد الميليشيات بالأسلحة للاعتداء على المملكة، ويصرّ على النهج العدواني لتهديد استقرار المنطقة”، لافتًا إلى أنَّ “الحوثيين اعترضوا أكثر من 85 سفينة مساعدات إنسانية، وأكثر من 124 قافلة غذائية، وأكثر من 628 شاحنة مساعدات إنسانية، وأكثر من 5500 سلة غذائية”.

وكانت التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها قالت في بيان لها الأحد، إن “اجتماعاً تحضيرياً على مستوى المندوبين سيسبق الاجتماع الوزاري لمناقشة مشروع البيان الختامي للاجتماع الوزاري”، لافتة إلى أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين سيدلي ببيان أمام الاجتماع الوزاري يعكس فيه موقف المنظمة مــن الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي عـلى أراضي المملكة العربية السعودية”.

وأضافت المنظمة “أن فريق الاتصال الوزاري الخاص باليمن سيعقد أيضاً اجتماعاً على هامش الاجتماع الوزاري لبحث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن”.

واعلنت السلطات السعودية السبت أن قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت في تدمير صاروخً بالستيً قامت بإطلاقه جماعة الحوثي باتجاه منطقة نجران جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن.(د ب أ)