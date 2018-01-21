الجبير: إيران تمد الحوثيين بالأسلحة لـلاعتداء على السعودية
الرياض: اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأحد، النظام الإيراني بإمداد الحوثيين بالأسلحة؛ بهدف الاعتداء على المملكة، مشيرًا إلى أنهم “مستمرون في نهجهم العدواني لتهديد استقرار المنطقة”.
وقال الجبير، في كلمته بالاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بجدة لاتخاذ إجراء عاجل بشأن إطلاق صاروخ باليستي على الرياض، إن السعودية قدمت مساعدات إنسانية لليمن بقيمة تجاوزت 10,2 مليار دولار، مؤكدًا أنَّ “الوقوف صفًا واحدًا ضد كل من يسعى إلى تمزيق العالم الإسلامي من خلال تكريس الطائفية، وانتهاك سيادة الدول، واجب على دول التحالف”.
وأضاف أن “نظام الملالي في إيران يمد الميليشيات بالأسلحة للاعتداء على المملكة، ويصرّ على النهج العدواني لتهديد استقرار المنطقة”، لافتًا إلى أنَّ “الحوثيين اعترضوا أكثر من 85 سفينة مساعدات إنسانية، وأكثر من 124 قافلة غذائية، وأكثر من 628 شاحنة مساعدات إنسانية، وأكثر من 5500 سلة غذائية”.
وكانت التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها قالت في بيان لها الأحد، إن “اجتماعاً تحضيرياً على مستوى المندوبين سيسبق الاجتماع الوزاري لمناقشة مشروع البيان الختامي للاجتماع الوزاري”، لافتة إلى أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين سيدلي ببيان أمام الاجتماع الوزاري يعكس فيه موقف المنظمة مــن الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي عـلى أراضي المملكة العربية السعودية”.
وأضافت المنظمة “أن فريق الاتصال الوزاري الخاص باليمن سيعقد أيضاً اجتماعاً على هامش الاجتماع الوزاري لبحث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن”.
واعلنت السلطات السعودية السبت أن قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت في تدمير صاروخً بالستيً قامت بإطلاقه جماعة الحوثي باتجاه منطقة نجران جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن.(د ب أ)
لو احترمنا المنطق وتكلمنا بصدق وامانة ودون لف او دوران لتحفظنا على كلام عادل الجبير ورفضناه جملة وتفصيلا لان به الكثير من المغالطات والاضاليل فلو رجعنا قليلا الى الوراء وبالضبط مند قيام الثورة الايرانية سنة 1979 لقلنا ان العداء السعودي لايران انطلق مند هده السنة فقبلها لم نكن نسمع عن عدائية ايران وسعيها الى تهديد المنطقة ونشر المدهب الشيعي والتدخل في شؤون الدول العربية وكان هده البلدان مستقلة وتتمتع بالسيادة وتتحكم في قرارها السياسي مع علم الجميع ان شاه ايران المقبور كان يمثل اكبر حارس للمصالح الامريكية والغربية في المنطقة حيث كان يعتبر شرطي الخليج ناهيك عن علاقاته السرية والعلنية مع العصابات الصهيونية وعدائه للقضية الفلسطينية فالسعودية هي التي بادرت بتوتير العلاقات مع ايران من خلال تشجيعها صدام حسين بشن الحرب دات الثماني سنوات على ايران بتعاون مع الدوائر الصهيوامريكية والغربية لاجهاض الثورة في مهدها ليس حبا في العراق ولكن لاستنزاف الطرفين فقامت بضخ ملايير الدورات في الخزينة العراقية لمساعدة العراق على تحمل اعباء تلك الحرب العبثية التي اتت على الاخضر واليابس وخلفت دمارا كبيرا ناهيك عن ملايين القتلى والجرحى والمعطوبين والنظام السعودي هو الدي فبرك رواية محاولة قتل عادل الجبير ايام كان سفيرا في واشنطن وتم اتهام ايران بالوقوف وراء تلك المحاولة الوهمية والنظام السعودي هو من وقف رافضا بجانب الكيان الصهيوني للاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5 زائد واحد وحرض ادارة اوباما على شن الحرب على ايران وتمويلها باعتراف جون كيري وزير الخارجية الامريكي السابق فالنظام السعودي الدي يدعي كدبا وزورا بانه يجب الوقوف صفا واحدا ضد كل من يسعى لتمزيق العالم الاسلامي في اشارة الى ايران هو الاولى بهدا الاتهام فهو من شجع القوات الاجنبية بقيادة امريكا لشن حربها المدمرة على العراق وسخر مؤسسته الدينية لاصدار فتاوى للتواجد الاجنبي في المنطقة ومزق سوريا من خلال اغراقها بالارهابيين والمال والسلاح انتقاما من بشار الاسد على قولته اشباه الرجال وهو من مول الحرب الاطلسية على ليبيا وهو من يشن حربا عدوانية ظالمة على اليمن وطنا وشعبا فلمادا يلومون ادن الحوثيين على حقهم المشروع في الرد على العدوان؟ الا ينطبق على النظام السعودي المثل المعروف – ضربني وبكى وسبقني وشكا -؟.
العداوة السعودية لإيران بعد الثورة بدات بعد مرور 6 اشهر فقط من نجاح الثورة الإسلامية حيث مولت السعودية محاولة انقلابية ب100 مليون دولار و سميت بعملية نوجه حيث كان من المفروض ان تقلع عدة اسراب من قاعدة نوجه همدان لتضرب جميع الأماكن الحساسة في طهران و من ضمنها بيت الخميني و رفسنجاني و من ثم تتحرك وحدات عسكرية للسيطرة علي الوضع
بل أنتم المعتدون يا جبير فالشر بالشر والباديء أظلم. لقد حاصرتم الشعب اليمني الأعزل وجوعتموه وقتلتم الأطفال والنساء والشيوخ بلا رحمة ودمرتهم البلد. …… لله تعالى نشكوكم !
وحسبنا الله ونعم الوكيل !