مسؤول فلسطيني يدعو العرب لمقاطعة الولايات المتحدة

رام الله: دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، كل من مصر والأردن والدول العربية إلى قطع علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية بسبب قرارات الرئيس دونالد ترامب الأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال رأفت في بيان الأحد، “ندعو إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة عملا بقرارات القمم العربية التي دعت الدول العربية إلى قطع علاقتها مع اية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

إلى ذلك دعا عضو التنفيذية إلى رفض التعامل مع أي مقترحات أمريكية لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لا تتضمن مطالبة إسرائيل “القوة القائمة الاحتلال بالانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها في عام 1967″، وفق تعبيره.

وتأتي هذه الدعوة قبيل وصول نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى اسرائيل قادما من عمان بعد زيارته للقاهرة، في جولة للشرق الأوسط لن تشمل اراضي السلطة الفلسطينية التي أعلنت مقاطعة الزيارة.

وقال بنس إنه سيتناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني افاق عملية السلام. مشيرا إلى أن الأمر أصبح اسهل ” بعد إزاحة القدس من جدول المفاوضات كونها عاصمة اسرائيل الأبدية”.

وقال رأفت “من المؤسف أن يتم استقبال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس من قبل الشقيقتين مصر والأردن وخاصة بعد تصريحاته عشية زيارته للمنطقة بأنه تم إزالة القدس من جدول اعمال المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وادعاءه ان حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على ضوء ذلك بات اسهل وفي متناول اليد من خلال (صفقة القرن) التي ستتقدم بها الإدارة الامريكية”.

ويصل بنس إسرائيل مساء الأحد ويلقي الاثنين خطابا أمام الكنيست، كما سيلتقي بالرئيس الإسرائيلي رؤوف ريفلين، ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو. (الاناضول)