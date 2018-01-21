القضاء الإسرائيلي يبرّئ رجال الأعمال الأتراك الستة

قيصري: أعلنت غرفة تجارة ولاية قيصري التركية، بأن رجال الأعمال الستة الذين أوقفتهم إسرائيل الجمعة الماضية سيعودون إلى بلادهم منتصف ليل الأحد، بعد تبرئتهم من قبل السلطات القضائية الإسرائيلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة قيصري، محمود هيجيلماز، في البيان الذي نشره، تبرئة رجال الأعمال من قبل القضاء الإسرائيلي.

تجدر الإشارة أنّ مراسل الأناضول، أفاد في وقت سابق من يوم الجمعة، نقلًا عن الشرطة الإسرائيلية اعتقالها 6 مواطنين أتراك في البلدة القديمة بمدينة القدس، عقب أدائهم صلاة الجمعة، دون توضيح الأسباب.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2017، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 أتراك، قبل أن تفرج عنهم بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى، مع دفع كفالة مالية، إثر مشاركتهم في احتجاجات فلسطينية على القرار الأمريكي باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ومنذ القرار الأمريكي في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، تتواصل الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية، وسط رفض وإدانة عربية وإسلامية ودولية للقرار الأمريكي (الأناضول)