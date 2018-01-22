حارس يُسجل هدفًا لا يتكرر كل يوم!  

لندن-”القدس العربي”:

أحدث حارس مرمى فريق لوغو الناشط في “الليغا بي” ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدفه الهوليودي الذي سجله في سهرة الأمس التي جمعت فريقه بضيفه سبورتنغ خيخون على ملعب “أنخيل كارو”، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 32 لدوري القسم الثاني الإسباني.

وأعاد الحارس خوان كارلوس إلى الأذهان، مشهد الهدف الشهير الذي سجله حارس الأهلي السابق عصام الحضري، في مرمى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في مباراة السوبر الأفريقية عام 2002، عندما نفذ ركلة حرة غير مباشرة من منتصف ملعبه، لترتد من العارضة إلى جسد الحارس ليضع الكرة في شباكه بالنيران الصديقة، في لحظة توفيق استثنائية.

وأمس السبت، حاول الحارس الإسباني البالغ من العمر 30 عامًا خف الضغط على فريقه في الدقائق العشرة الأخيرة، بالتقدم من مرماه لإرسال كرة طولية داخل منطقة جزاء الخصم، وذلك في الوقت الذي كان يُحاول فيه خيخون إدراك هدف التعديل، لكن من حُسن خوان، أن كرته سقطت في ظهر الحارس المتقدم من مرماه، ليطلق العنان لنفسه باحتفال هستيري بهدفه العالمي الذي قتل المباراة إكلينيكيًا في الدقيقة 80.

شاهد الفيديو فهو يتحدث عن نفسه

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