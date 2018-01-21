﻿واتفورد الانكليزي يقيل مدربه سيلفا لسوء النتائج

لندن – د ب أ: أعلن واتفورد إقالة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنكليزي الممتاز. وكان واتفورد يحتل المركز الرابع في تشرين الأول/اكتوبر الماضي لكنه فاز مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة. وتراجع واتفورد للمركز العاشر لكنه يبتعد بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط عقب خسارته أمام مضيفه ليستر بهدفين نظيفين. وأوضح واتفورد أنه يتطلع للتعاقد بشكل سلس مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة. وأوضح واتفورد: «إنه قرار صعب ولا أحد يتعامل معه باستخفاف، النادي مقتنع بأن التعاقد مع سيلفا كان قرارا صائبا ولكن التطورات التي حدثت مؤخرا دفعتنا لاتخاذ هذا القرار».

هامبورغ يفسخ عقد مدربه غيسدول لسوء النتائج

برلين – د ب أ: أعلن هامبورغ المتعثر في الدوري الألماني عن إنهاء التعاقد مع المدرب ماركوس غيسدول. وجاء المسمار الأخير في نعش غيسدول من خلال الهزيمة التي مني بها هامبورغ على يد ضيفه كولون صفر/2 مساء السبت. وتولى غيسدول تدريب هامبورغ منذ ايلول/سبتمبر 2016 وساهم في تفادي الفريق الهبوط للدرجة الثانية في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي. لكن استمرت معاناة هامبورغ في الموسم الحالي أيضا واصبح مهددا بالهبوط للمرة الأولى في تاريخه. وحقق هامبورغ انتصارين فقط في أخر 17 مباراة وتعرض لكبوة جديدة السبت بخسارته أمام كولون الذي يتذيل الترتيب بفارق ثلاث نقاط فقط عن هامبورغ.

كولون الألماني يعلن رحيل راوش إلى دينامو موسكو

برلين – د ب أ: أعلن كولون الألماني أن اللاعب كونستنتين رواش سينضم لدينامو موسكو الروسي. ونشأ راوش (27 عاما) في ألمانيا ولكنه يحمل الجنسية الروسية وخاض أول مباراة دولية مع المنتخب الروسي، المضيف لكأس العالم، في تشرين أول/أكتوبر الماضي. وذكر كولون ان راوش انضم لدينامو بعقد يمتد حتى 2020.

اتحاد جدة يجدد عقد المولد حتى 2022

الرياض – د ب أ: أعلن اتحاد جدة السعودي تجديد عقد نجم الفريق فهد المولد لاربعة مواسم حتى عام 2022. ويعد المولد من ناشئي اتحاد جدة وجرى تصعيده للفريق الأول في 2011 إذ شارك في 122 مباراة، سجل خلالها 36 هدفا، وصنع 20. كما شارك المولد (23 عاما) في عشر مباريات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين. وشارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في كولومبيا عام 2011، كما شارك في بطولة آسيا تحت 19 عاما في 2012. كما شارك مع المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج 2014 في الرياض وكأس آسيا 2015 في أستراليا، ولعب دورا محوريا في وصول المنتخب السعودي لمونديال روسيا 2018 بتسجيله هدف الفوز على اليابان في التصفيات الآسيوية.

الاتفاق السعودي يتعاقد مع مجرشي على سبيل الإعارة

الرياض – د ب أ: أعلن الاتفاق السعودي تعاقده بشكل رسمي مع طلال مجرشي من الفيحاء، لتدعيم صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة. وأجرى مجرشي فحوصات طبية تحت إشراف الشريك الطبي لنادي الاتفاق، قبل التوقيع الرسمي. وقدمت إدارة نادي الاتفاق، الشكر لسعود الشلهوب رئيس الفيحاء، ومحمد الدهش نائب المشرف العام على الفريق الكروي، على التعاون السريع لإتمام الصفقة. وأوضح الفيحاء عبر «تويتر»، أن الإدارة وافقت على إتمام الصفقة، انطلاقاً من العلاقة الأخوية التي تربط بين الناديين، متمنيين للاعب التوفيق في خطوته المقبلة مع الاتفاق.

الفيفا يخصم 6 نقاط من رصيد اتحاد بلعباس

الجزائر – د ب أ: ذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إنه أبلغ نادي اتحاد بلعباس ورابطة دوري المحترفين، بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق، تطبيقا لقرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، على خلفية رفض النادي الجزائري تنفيذ القرار الذي أصدرته في اجتماعها في التاسع من حزيران/يونيو 2017، والمتعلق بتسديد المستحقات المالية للاعب جيسي مايلي، ودفع غرامة مالية بقيمة 15 ألف فرنك سويسري. وأشار إلى أن لوائح الفيفا، تنص على انه في حال عدم تنفيذ قرار لجنة الانضباط التابعة له خلال 30 يوما، فإن صاحب الشكوى من حقه المطالبة بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق «المتهم» في الدوري المحلي الذي ينشط به، وهو ما قام به اللاعب الذي يحمل الجنسية الهولندية إلى جانب جنسية بلده الأصلي الكونغو. كما نوه الى أنه في حال رفض اتحاد بلعباس تسوية مستحقات اللاعب ودفع الغرامة المالية، فان الفيفا بإمكانها اقرار سقوطه إلى الدرجة الثانية. كان قدور بن عياد، رئيس اتحاد بلعباس، أكد ان مايلي الذي انضم للفريق في موسم 2014/2015، تلقى رواتبه لكن بالدينار الجزائري، مثلما ينص عليه أحد بنود العقد.