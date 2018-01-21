﻿الفيفا يقرر تعيين لجنة تسوية لإدارة اتحاد كرة القدم الكويتي

الكويت – الأناضول: قال سطام السهلي، المتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم الكويتي، إن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اتخذ قرارا بتعيين لجنة تسوية للاتحاد المحلي للعبة.

وفي تغريدة على «تويتر»، قال إن اللجنة مكوّنة من عدد كافٍ من الأعضاء يتم تحديدهم في وقت قريب من بعثة مشتركة من الفيفا والاتحاد الآسيوي. وأضاف أنه يجب على كافة أعضاء لجنة التسوية اجتياز تحقق من الأهلية تجريه لجنة المراجعة لدى الفيفا. وتابع السهلي أن لجنة التسوية ستقوم بدور لجنة انتخابية ولن يكون أيٌّ من أعضائها مخولاً له الترشّح لأي من المناصب الشاغرة في الانتخابات. وأشار إلى أنه من مهام اللجنة تنظيم وإجراء انتخابات لمجلس جديد للاتحاد الكويتي للعبة بناء على اللوائح الجديدة والمعدّلة للاتحاد الكويتي لكرة القدم، والتي يجب أن تجري في موعد أقصاه 20 مايو/أيار 2018. ورحب السهلي بكافة الإجراءات التي يتخذها الفيفا والأهم هو عدم عودة الإيقاف لكي تنتهي هذه الأزمة. وختم: «الفيفا يؤكد ما كنا نؤكد عليه أن الإيقاف لن يعود، وأن هناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها بسبب مواصلة الاتحاد السابق تقديم الشكاوي ومزاعمه بوجود تدخل من طرف ثالث في إشارة إلى الحكومة». وأعلن الفيفا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية بعدما قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2015 إيقاف الاتحاد الكويتي بسبب تدخل السلطات السياسية، وحذت حذوه اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية، وأخيراً الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات متهمة السلطات بالتدخل السياسي في عمل المنظمات الرياضية.