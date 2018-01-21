﻿تأهل نادال وديميتروف وفوزنياكي إلى دور الثمانية

ملبورن – د ب أ: تجاوز الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم مواجهة صعبة أمام الأرجنتيني دييغو شوارتزمان ليصعد إلى دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في الموسم الحالي.

واحتاج نادال إلى ثلاث ساعات و51 دقيقة للفوز على شوارتزمان 6/3 و6/7 (4/7) و6/3 و6/3. وصعد إلى دور الثمانية للمرة العاشرة ليواجه الكرواتي مارين سيليتش، الذي فاز على الإسباني بابلو كارينو بوستا 6/7 و6/3 و6/7 و7/6. وشق البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الثالث طريقه لدور الثمانية عبر فوزه الصعب على الاسترالي نك كيريوس 7/6 (3/7) و7/6 (7/4) و6/4 و7/6 (4/7). وثأر ديميتروف من هزيمته امام كيريوس في المربع الذهبي لبطولة بريزبن في وقت سابق من الشهر الجاري. ويلتقي ديميتروف في دور الثمانية مع البريطاني كيلي إدموند، الذي حجز مقعده في دور الثمانية بالفوز على الإيطالي اندرياس سيبي 6/7 (4/7) و7/5 و6/2 و6/3. وضمن نادال الحفاظ على موقعه في صدارة التصنيف العالمي على حساب السويسري روجيه فيدرر المصنف الثاني، بصرف النظر عن نتائج المباريات المتبقية لبطولة أستراليا.

وأكد نادال أن المواجهة القوية التي خاضها أمام شوارتزمان ستمنحه الثقة والقدرة الجسدية على مواصلة مشواره في ملبورن، وقال: «إنها أول مباراة كبرى لي في 2018». وأضاف: «مباراة مثل هذه تمنحني الثقة بعد أن لعبت لنحو أربع ساعات بنفس المستوى، صعدت لدور الثمانية وأنا في قمة السعادة لذلك». وأشاد نادال بمنافسه الأرجنتيني قائلا: «إنه لاعب رائع على كافة الجوانب، كانت معركة مذهلة، إنه صديق جيد لي، لقد سجل بداية رائعة للموسم واتمنى له كل التوفيق». ونجح إدموند في تجاوز خسارته في المجموعة الأولى وحسم المجموعات الثلاث المتتالية لصالحه ليحسم الفوز في النهاية على سيبي. وفي غياب النجم الاسكتلندي اندي موراي للإصابة، فإن إدموند يحمل راية اللاعبين البريطانيين في ملبورن.

فئة السيدات

تأهلت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الثانية للبطولة إلى دور الثمانية بفوزها على السلوفاكية ماجدلينا ريباريكوفا المصنفة التاسعة عشرة 6/3 و6/صفر في الدور الرابع، وتلتقي في دور الثمانية مع الإسبانية كارلا سواريز نافارو التي حققت فوزا مبهرا على منافستها الاستونية انيت كونتافيت. ونجحت سواريز نافارو في تحويل خسارتها في المجموعة الأول وتأخرها ¼ في المجموعة الثانية إلى الفوز على كونتافيت 4/6 و6/4 و8/6. وتتفوق فوزنياكي على سواريز نافارو في المواجهات المباشرة حيث فازت عليها أربع مرات مقابل هزيمتين. واحتاجت فوزنياكي إلى 63 دقيقة فقط للفوز على ريباريكوفا. وقالت اللاعبة الدنماركية: «إنها منافسة مخادعة، كان علي أن اتحلى بالهدوء للتغلب على ضربات إرسالها القوية». وأضافت: «لدي ثقة جيدة، أقدم أفضل مستوى لي». وفازت البلجيكية اليسي ميرتنز على الكرواتية بيترا مارتيتش 7/6 و7/5.