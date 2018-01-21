﻿الدوري الإيطالي: نابولي يعبر أتالانتا بصعوبة ويعزز صدارته

روما – د ب أ: عزز نابولي موقعه في صدارة الدوري الإيطالي بفوزه الصعب على ملعب مضيفه اتالانتا 1/صفر في المرحلة الحادية والعشرين، التي شهدت أيضا فوز لاتسيو على كييفو 5/1 وسامبدوريا على فيورنتينا 3/1 وبولونيا على بينفينتو 3/صفر وكروتوني على فيرونا بنفس النتيجة وتعادل ساسولو مع تورينو 1/1 وأودينيزي مع سبال 1/1.

ويدين نابولي بالفضل لمهاجمه البلجيكي دريس ميرتينز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 65. وسجل البديل ماريك هامسيك هدفا لنابولي في الوقت بدل الضائع لكن تم الغاؤه بداعي التسلل. الفوز رفع رصيد نابولي إلى 54 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس والذي يلتقي اليوم مع جنوى. وتجمد رصيد اتالانتا عند 30 نقطة في المركز السابع. وثأر نابولي من اتالانتا الذي أطاح به من دور الثمانية لكأس إيطاليا بالفوز عليه 2/1. وفاز لاتسيو على كييفو 5/1. وسجل أهداف لاتسيو لويس البيرتو في الدقيقة 23 وسيرجي سافيتش (هدفين) في الدقيقتين 31 و68 وكيسانغا بارتولومو غاسينتو في الدقيقة 83 ولويس ناني في الدقيقة 86، فيما سجل هدف كييفو مانويل بوتشياريلي في الدقيقة 25. ورفع لاتسيو رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد كييفو عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر. وفي المباراة الثالثة، قاد فابيو كوالياريلا سامبدوريا لهزيمة ضيفه فيورنتينا 3/1. وسجل أهداف سامبدوريا الثلاثة فابيو كولياريلا (هاتريك) في الدقائق 30 و60 و68، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفيورنتينا كارلوس سانشيز في الدقيقة 80. ورفع سامبدوريا رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فيورنتينا عند 28 نقطة في المركز العاشر. وفاز بولونيا على بينفينتو 3/صفر. وسجل الأهداف ماتيا ديسترو في الدقيقة 35 وسيباستيان دي مايو في الدقيقة 73 وبليريم دزيمايلي في الدقيقة 88. ورفع بولونيا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد بينفينتو عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير. واكتسح كروتوني مضيفه فيرونا 3/صفر. وسجل الأهداف أندريا باربيريس وأدريان ستويان وفيديريكو ريكي في الدقائق الثالثة و54 و67. واضطر فيرونا لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد برونو زوكوليني. ورفع كروتوني رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد فيرونا عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وتعادل ساسولو مع ضيفه تورينو 1/1.

وتقدم تورينو بهدف جويل أوبي في الدقيقة 26 وتعادل ساسولو بهدف سجله دومينيكو بيراردي في الدقيقة 54. ورفع ساسولو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف فيرونا، كما رفع تورينو رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع. وخيم التعادل 1/1 بين اودينيزي وسبال. وتقدم أودينيزي بهدف سامير كايتانو دي سوزا في الدقيقة 11 وتعادل سبال بهدف سيرجيو فلوكاري في الدقيقة 49. ورفع أودينيزي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف امام تورينو، كما رفع سبال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن عشر.