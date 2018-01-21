﻿الدوري الانكليزي: «هاتريك» اغويرو يقود السيتي إلى عبور نيوكاسل وتعزيز صدارته

لندن – د ب أ: عزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنكليزي بالفوز على ضيفه نيوكاسل 3/1 ضمن المرحلة الرابعة والعشرين. واقتنص مانشستر يونايتد فوزا ثمينا من ملعب مضيفه بيرنلي 1/صفر واكتسح تشلسي مضيفه برايتون 4/صفر كما سحق ارسنال ضيفه كريستال بالاس 4/1، وابتعد ستوك خطوة عن دائرة الهبوط بفوزه على ضيفه هدرسفيلد 2/صفر. وفاز ليستر على ضيفه واتفورد 2/صفر وتعادل إيفرتون مع ضيفه وست بروميتش البيون 1/1 وبالنتيجة تعادل وستهام مع ضيفه بورنموث.

واستعاد السيتي توازنه بعدما مني بالخسارة الأولى هذا الموسم في الجولة الماضية وسقط أمام ليفربول 3/4 لكنه عاد لدائرة الانتصارات مجددا. ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الأرجنتيني سيرخيو اغويرو الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 34 و62 و83 وتكفل جاكوب ميرفي بتسجيل الهدف الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة 67. الفوز رفع رصيد السيتي في الصدارة إلى 65 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد وتجمد رصيد نيوكاسل عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر. وحقق السيتي فوزه الحادي والعشرين هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمة واحدة فيما خسر نيوكاسل للمرة الـ13 مقابل ستة انتصارات وخمسة تعادلات. وعلى ملعب «تيرف مور» يدين مانشستر يونايتد في فوزه على بيرنلي، لجناحه الفرنسي انطونيو مارسيال الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 54. وتوقف رصيد بيرنلي عند 34 نقطة في المركز الثامن. وعاد تشلسي لطريق الانتصارات بتغلبه على برايتون 4/صفر. وسجل أهداف تشلسي إيدين هازارد (هدفين) في الدقيقتين الثالثة و77 وويليان في الدقيقة السادسة وفيكتور موسيس في الدقيقة 89. ورفع تشلسي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد برايتون عند 23 نقطة في المركز السادس عشر. وكان تشلسي تعادل في آخر مباراتين بالدوري قبل أن يحقق الفوز الذي يعتبر الفوز الخامس عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في خمس. فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية عشرة لبرايتون هذا الموسم مقابل الفوز خمس مباريات والتعادل في ثماني. وانهى تشلسي مسيرة التعادلات الخمسة المتتالية التي سجلها على مستوى جميع المسابقات منذ بداية العام الجديد، كما مدد الفريق مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري الممتاز للمباراة الثامنة على التوالي. وعلى استاد «الإمارات» لم يجد ارسنال أي صعوبة في دك شباك كريستال بالاس 4/1.

وحسم ارسنال الفوز منذ الدقائق الأولى للمباراة حيث افتتح ناتشو مونريال التسجيل في الدقيقة السادسة ثم أضاف أليكس إيوبي الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة وتبعه لوران كوتشيلني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 13 قبل أن يختتم الكسندر لاكازيت التسجيل في الدقيقة 22. وتكفل لوكا ميليفويفيتش بتسجيل الهدف الوحيد لبالاس في الدقيقة 78. وتوقف رصيد بالاس عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر. وابتعد ستوك عن مراكز الهبوط وتقدم للمركز السابع عشر بعدما تغلب على ضيفه هدرسفيلد بهدفين نظيفين في أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد بول لامبرت. وتقدم جو الين بهدف لستوك في الدقيقة 53 ثم أضاف مامي بيرام ضيوف الهدف الثاني في الدقيقة 63. والفوز رفع رصيد ستوك إلى 23 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة خلف هدرسفيلد الرابع عشر. وأعلن ستوك قبل خمسة أيام عن تعيين بول لامبرت مدربا للفريق، بعقد لعامين ونصف العام. وحل لامبرت محل مارك هيوز الذي أقيل من تدريب الفريق عقب الهزيمة المفاجئة أمام كوفنتري في كأس الاتحاد الإنكليزي في السادس من كانون الثاني/يناير الجاري. وخاض ستوك مباراته الماضية التي خسرها أمام مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب المؤقت إيدي نيدزويكي، ولكن المباراة الاخيرة جرت تحت قيادة لامبرت. وعاد توتنهام لنزيف النقاط مجددا، بعدما تعادل 1/1 مع مضيفه ساوثهامبتون. ارتفع رصيد توتنهام إلى 45 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع). وتقدم ساوثهامبتون بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز ديفنسون سانشيز لاعب توتنهام هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل النجم هاري كاين سريعا لتوتنهام في الدقيقة 18، ليعزز صدارته لهدافي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفا، متفوقا بفارق ثلاثة أهداف على أقرب ملاحقيه النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول. يذكر أن هذا هو التعادل الثاني لتوتنهام في مبارياته الثلاث الأخيرة.