﻿الدوري الاسباني: رونالدو وبيل يقودان ريال مدريد إلى اكتساح ديبورتيفو بسباعية

مدريد – د ب أ: قاد النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل ريال مدريد لوضع حد لنتائجه المحبطة في الدوري الإسباني، بعدما قلب تأخره صفر/1 أمام ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا إلى فوز كبير 7/1 في المرحلة العشرين، التي شهدت أيضا تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه ليغانيس 2/2.

وارتفع رصيد الريال، الذي لم يحقق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 35 نقطة في المركز الرابع وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع ليغانيس، في حين تجمد رصيد ديبورتيفو عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع). وقدم الريال أفضل عروضه في المسابقة هذا الموسم، وفرض سيطرته على مجريات المباراة، ليحقق فوزا مقنعا أعاد من خلاله الكثير من الهدوء داخل جدران الفريق الملكي، الذي حقق انتصاره الأول في المسابقة في 2018. وتقدم ديبورتيفو بهدف مباغت عن طريق أدريان لوبيز في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل ناتشو فيرنانديز للريال في الدقيقة 32. وأضاف بيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و58، فيما أحرز لوكا مودريتش الهدف الرابع في الدقيقة 68. وشارك رونالدو في حفلة الأهداف بتسجيله الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 78 و84، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى ستة أهداف. وختم ناتشو فيرنانديز مهرجان الأهداف بالهدف السابع في الدقيقة 88. وبدأت المباراة بهجوم مكثف من الريال، وكاد رونالدو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة، عندما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق بيل، لكنه سدد ضربة رأس غير متقنة علت العارضة بقليل.

وبمرور الوقت، بدأ ديبورتيفو يكتسب الثقة ويبادل الريال الهجمات، حيث سدد بيدرو موسكيرا من على حدود المنطقة في الدقيقة 16، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى ليمسكها كايلور نافاس حارس الريال بثبات. وجاءت الدقيقة 23 لتشهد هدفا مباغتا لديبورتيفو، حيث مرر فلوران أندوني الكرة إلى لوكاس بيريز، الذي انطلق بها من الناحية اليسرى ليرسل تمريرة عرضية زاحفة إلى أدريان ألفاريز، الذي لم يجد صعوبة في إيداعها داخل الشباك بعدما تخطت كلا من نافاس ومارسيلو. وشدد الريال من هجماته بمرور الوقت، ووقف القائم الأيمن حائلا دون نجاحه في إدراك التعادل في الدقيقة 30، بعدما تصدى لتسديدة من داخل المنطقة من مارسيلو. وأحرز ناتشو التعادل في الدقيقة 32، عندما مرر الكرة إلى مارسيلو في الناحية اليسرى، الذي أعادها إليه مرة أخرى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، في حراسة مدافعي ديبورتيفو، على يسار أندرادي داخل الشباك. واستغل الريال حالة الارتباك التي سيطرت على لاعبي ديبورتيفو، ليحرز بيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 42. وتابع النجم الويلزي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليهيئ الكرة لنفسه قبل أن يسدد تصويبة رائعة من داخل المنطقة، لتصطدم الكرة بباطن القائم الأيمن ثم تعانق الشباك. وواصل الريال نشاطه الهجومي مستغلا تراجع أداء لاعبي ديبورتيفو، وأضاع مودريتش فرصة محققة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 52، وأهدر كاسيميرو فرصة أخرى في الدقيقة 58، بعدما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق توني كروس، ليسدد ضربة رأس قوية لكن حارس ديبورتيفو أبعدها بصعوبة إلى ركنية أسفرت عن الهدف الثالث، عندما تابع بيل ركنية مودريتش من الناحية اليسرى، ليرتقي فوق الجميع ويسدد ضربة رأس رائعة سكنت الزاوية اليسرى العليا للمرمى. وأجرى المدرب زين الدين زيدان التبديل الأول في الدقيقة 64 بنزول كريم بنزيمه بدلا من مايورال. وأضاف مودريتش الهدف الرابع في الدقيقة 69، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب، ليمرر الكرة إلى بيل، الذي أرسلها بدوره لرونالدو الذي مررها بعقب القدم للكرواتي، الذي أطلق قذيفة زاحفة من خارج المنطقة على يسار أندرادي. وأجرى الريال تبديله الثاني في الدقيقة 76 بنزول ماتيو كوفاسيتش بدلا من مودريتش.

وأنهى رونالدو أخيرا صيامه التهديفي بعدما أضاف الهدف الخامس للريال في الدقيقة 78، بعدما تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق كاسيميرو، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة واضعا الكرة في المرمى. وأجرى ديبورتيفو تبديله الثالث في الدقيقة 79 بنزول كارليس جيل بدلا من أندوني، ليرد الريال بتبديله الأخير بنزول لوكاس فاسكيز بدلا من بيل في الدقيقة 82. وعاد رونالدو لهز الشباك مرة أخرى بعدما أضاف الهدف السادس للريال في الدقيقة 84، حيث تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى ليسدد ضربة رأس على يسار أندرادي داخل المرمى. لم يكمل رونالدو اللقاء بعدما سالت الدماء من وجهه بعدما اصطدمت قدم أحد المدافعين به، ليستكمل الفريق الملكي المباراة بعشرة لاعبين عقب إجرائه التبديلات الثلاث. ورغم النقص العددي، واصل الريال هجماته المتلاحقة في ظل استسلام واضح من لاعبي ديبورتيفو للهزيمة، ليحرز ناتشو فيرنانديز الهدف السابع لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 88، وينتهي اللقاء بفوز عريض.