﻿جو قديح يفتح ذاكرة الحرب وينكش حتى روائحها بما يضحك ويؤلم

بيروت – «القدس العربي» : «أبو الغضب» يضحكنا، يحزننا، أو حتى يقودنا إلى خبايا إكتئاب دفين لا زال معشعشاً في خلايانا. فهو بعض من فصول، وأصول حرب أهلية – طائفية استهلكت نصف العمر المنتج لجيل واسع. بتفاصيل التفاصيل أعاد الكاتب، المخرج والممثل جو قديح الحرب إلى مسرح الجميزة في عرض بدأ مع الصحافة، أهل الفن والسياسة الذين توافدوا بأعداد ملحوظة عشية إلى مسرح الجميزة. فيما تبدأ عروض الجمهور من 25 الجاري وإلى 25 الشهر المقبل.

قبل أن يطلق «أبو الغضب» جولته العسكرية الأولى مع الجمهور كان اللقاء مع المسرح المرسوم بجدران مهشمة «شحبرتها» الحرائق، وترك المتقاتلون ندوب أسمائهم وشعاراتهم عليها. جو قديح العائد بشخصية «أبو الغضب» بعد غياب سنوات عن المونولوج، خاطب الجمهور وكأنه يمثل مجموعة من أمراء الحرب. وفي غالب الأحيان بقي مواطناً يافعاً حافظاً لتقاليد حياة، ونُظم عيش حطت رحالها على العائلات، الجيران، الكهرباء، الماء، وحتى وسائل التسلية والترفيه التي رافقتهم في الإقامة الجماعية في الملـجأ. إنها تقـاليد الحـروب.

سواء ضحك الحضور على الحرب، ضحكوا منها، أو على أنفسهم كمكونات من هذا الوطن، فلا فرق. فالعامل الأكثر تأثيراً في مشاعر المواطنين الذين يتبصرون بما بعد الراهن أن عوامل تلك الحرب، وما سبقها من حروب لا تزال مقيمة بينهم على الرحب والسعة. لها قوتها في التركيبة المرعية الاجراء للوطن حتى اشعار. فنحن وطن طوائف.

قدّم «أبو الغضب» مرثية متفجرة بالضحك المر غالباً، والمستهلك المُستدْرَج أحياناً. استمهل الحضور كثيراً مستفزاً ما بداخلهم من ذكريات ومعلومات أمنية لحماية الذات، وعسكرية ولجت إليهم رغماً. معلومات عن صنوف الأسلحة التي تطايرت بين المناطق، عشقاً حتى جريان الدم. كأن «أبو الغضب» أراد نفض الغبار وحفّ الصدأ عن عتاده العسكري المركون حيث لا ندري. كانت له ردياته وسجعه، وكلاماً مقفى أكثر منه بأسلوب غناء «الراب». هذا الغناء كان يشبه أحياناً لعلعة الرصاص المضاد العابر لخطوط التماس، والذي كان على مدار سنوات الحرب استهلالاً ناعماً لما هو أشد ضراوة. هذا «الراب» بطريقة أدائه وموسيقاه والخطاب الذي يحمله صالح لأن يدخل المكتبة الموسيقية عن تلك الفئة.

أهدى جو قديح عرضه لـ«روح الرفيق» الراحل المسرحي المؤسس جلال خوري الذي كان استاذه ودائم الحضور في مسرحه. واستشهد بأقوال للراحل عن الحرب والفكر والمعرفة. وكانت دعوة منه لأن يكون كل منا في فكر الآخر، ليسهل عليه تقبله. نصائح تطايرت منه تحذيراً من حرب عبثية مقبلة. إشارات إخترقت سردياته الحكائية عن مراهقة عرف فيها صنوف العيش بين أمن يهتز بعنف، فيدفع الجيران للهرولة إلى الملاجئ، وبين الطقوس المرعية في مثل تلك الاوقات. استحضر «أبو الغضب» مأكولات رافقت مرحلة الحرب، الملاجئ وانقطاع الكهرباء. من كان صغيراً في الصالة في تلك المرحلة لا شك تذوق طعم جبنة «سميدس»، ولحوم «ماليينك»، وربما شعر كذلك بالحاجة للتقيوء. فالمذاق الذي يترافق مع عيش غير سليم وغير آمن لا شك ستسترجعه الذاكرة مع انعكاسات سلبية رافضة له.

تذكر «أبو الغضب» المعاناة مع فنون الإنارة وضرورة ملازمة ما يسمى ب»البيل» للناس كي لا يفقدوا البوصلة في لحظة ظلمة لا ترحم. سعي للنور في عتمة دامسة وبأية وسيلة كانت، حتى مع عبوة الغاز الصغيرة المرعبة حين تقرر ان تنفجر.

في التاريخ والجغرافيا، في الملجأ أو على المعابر، في الاسماء والإنتماء جال جو قديح على لبنان بكل فئاته. فلا فرق بين ساكن «الشرقية أو الغربية» في طقوس الملجأ أو المعابر، ألهم سوى «بحبحة» اللجوء إلى اللغة الفرنسية ومفرداتها. المواطنون يتساوون بين مسِن في ملجأ الأشرفية أو زفاق البلاط، وبين مواطن من هذه الطائفة او تلك تعبر بين «شرقية وغربية» لضرورات الحياة. المختلفون هم أدوات الحرب، ومتقنوا خطف الأمان والحياة.

برع في الاختيار من سجلات حرب هي بالأطنان، حيث لا زال مصير 17 ألف مواطن مجهولا بنتيجة ممارسات أمرائها واستمرارهم في حكم البلاد والعباد.