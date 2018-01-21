﻿العام الماضي الأكثر دموية في المكسيك مع 25 ألفا و339 جريمة

مكسيكو ـ أ ف ب: سُجّلت في المكسيك 25 ألفا و339 جريمة قتل في عام 2017 في ظلّ موجة العنف المتصـــاعدة المتصّلة بعصابات المخدرات، ليكون العام الماضي الأكثر دموية منذ بدء إجراء تعداد للجرائم في عام 1997.

وقالت وزارة الداخلية في تقرير إن حصيلة الجرائم في كانون الأول/ديسمبر بلغت ألفين و219 ليرتفع العدد الإجمالي لجرائم العام الماضي إلى 25 ألفا و339.

وأوقعت أعمال العنف المرتبطة بعصابات المخدرات ما لا يقل عن 200 ألف قتيل منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2006 حين أطلقت السلطات عملية عسكرية واسعة ضد عصابات المخدرات.

وكانت هذه العملية موضع خلاف بين مؤيديها ومنتقديها الذين يعتبرون أنها لا تؤدي سوى لمزيد من الهجمات والجرائم.

وتبين في تقرير العام الماضي أن الولايات المكسيكية القليلة التي ما زالت بمنأى عن أعمال العنف بدأت تتأثر هي أيضا بهذه الأعمال.

ومع أن عدد الجرائم انحسر إلى ما دون العشرين ألفا بين عامي 2013 و2015إلا أنه عاد وارتفع إلى 20 ألفا و545 في عام 2016 ثم إلى 25 ألفا و339 في العام الماضي.

ويعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى عدد من العناصر، منها ظهور مجموعات إجرامية مستقلة بعدما قبضت السلطات على عدد من رؤوس العصابات الكبرى، ومنها أيضا التنوّع في أنشطة العصابات بين تجارة الوقود المسروق وابتزاز التجار والاتجار بالبشر.

وكان البرلمان المكسيكي أقر في كانون الأول/ديسمبر قانونا لمكافحة الجريمة أثار انتقادات كبيرة من المعارضين الذي اعتبروا أنه يؤدي إلى عسكرة البلاد، فيما السياسية العسكرية التي اتبعت لمكافحة عصابات المخدرات لم تأت بالنتيجة المرجوّة.