﻿الملياردير الكندي شرمان وزوجته… قتلا

مونتريال ـ أ ف ب: خلص تحقيق أجراه فريق من التحريين الخاصين الى أن المليادير الكندي باري شرمان مؤسس امبراطورية «ابوتيكس» للأدوية وزوجته هاني، تعرضا للقتل في منتصف كانون الأول/ديسمبر على ما ذكرت صحيفة «تورنتو ستار».

وكان عثر على جثة الزوجين على حافة حوض سباحة داخلي في منزلهما الفخم في تورنتو في 15 كانون الأول/ديسمبر من دون وجود أي أثر لعملية خلع.

وجاء في نتيجة التشريح الأول أن الوفاة ناجمة عن «عملية خنق عند مستوى العنق» وكانت الشرطة التي تحدثت عن «وفاة مشبوهة» تميل الى فرضية أن يكون شرمان قتل زوجته وشنق نفسه بعد ذلك.

إلا أن أولاد الزوجين اعتبرا أن فرضية القتل ومن ثم الانتحار غير منطقية فكلفوا المحامي براين غرينسبان القضية الذي عين بدوره فريق تحريين خاصين قاموا بطلب تشريح ثان.

وخلال التشريح الثاني الذي جرى في 20 كانون الأول/ديسمبر عشية مراسم دفن الزوجين، أشار الطبيب الشرعي إلى وجود آثار على معصمي كل من الضحيتين ناتجة عن حبال رفيعة أو بلاستيكية.

وعند اكتشاف الجثتين لم تكن المعاصم موثوقة ولم يعثر على الحبال في المكان على ما أوضحت الصحيفة المحلية.

ولم تظهر تحاليل الدم أي آثار غير طبيعية في الدم بل إن الوفاة حصلت خنقا. وكان حزام جلدي يطوق عنق الضحيتين وموثوقا إلى حاجز حماية على طرف حوض السباحة.

وأشارت مصادر مطلعة على عمل التحريين للصحيفة الى أن جريمة القتل المزدوجة هذه تحمل بصمات «محترفين» أو «قتلة مأجورين».

وكان باري شرمان (75 عاما) لا يزال عند وفاته، رئيسا لمجلس إدارة مجموعة الصيدلة «ابوتيكس» التي أسسها عام 1974.

وتشتهر مجموعة «ابوتيكس» بانتاج أدوية جنيسة وهي توظف أكثر من 11 ألف شخص في العالم أكثر من نصفهم في كندا.

ولم يتمكن التحريون من الوصول الى منزل الزوجين لأن الشرطة لا تزال تختمه بالشمع الأحمر على ما ذكرت الصحيفة.

وقد سلمت صور كاميرات المراقبة في الحي السكني حيث تقع دارة شرمان إلى الشرطة إلا أنها لا تكشف عن تحركات مشبوهة حول المنزل.

وكان الزوجان يعتبران من كبار المتبرعين للأعمال الخيرية وتقدر ثروتهما بـ4.7 مليار دولار كندي (3.66 مليار دولار أمريكي).